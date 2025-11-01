Fai spazio sul tavolo | prepari il torrone più buono dell’anno

Torrone al cioccolato: facile e goloso, con nocciole croccanti e crema alle nocciole. Si prepara in 20 minuti senza forno e conquista tutti al primo morso!

Torrone al cioccolato: quest’anno lo fai tu, ed è buonissimo! Quindi fai spazio sul tavolo vedrai che successo!

Questo lo devi preparare, non hai scuse, non solo perché è facile da fare ma perché è troppo buono per non provarlo. In questi giorni si vedono dolci ovunque di ogni tipo e il profumo del cioccolato incanta, ecco perché la voglia di mettermi all’opera arriva all’istante. Ecco, questo è il momento perfetto per preparare il torrone al cioccolato e non serve ne il forno, né alcuna attrezzatura particolare, solo un po’ di voglia di divertirti in cucina. Ti prometto che sarà una delle cose più buone che farai quest’anno, si perché è così cremoso, croccante, ricco di gusto e di cioccolato, tanto cioccolato, che fidati, farai consolare chiunque.

Io ormai lo preparo ogni anno e ti dico solo che la prima volta è stato un esperimento, ma d’allora non manca mai. È diventato infatti, praticamente il mio torrone al cioccolato, quello che amici e parenti aspettano come fosse un regalo e poi non lo so, ma a me la tavola sembra ancora più bella quando ci sono dolci ad arricchirla. Inoltre c’è pure un’altra cosa che è fantastica, quella che si fa in pochissimo tempo e con pochissimi ingredienti, in più senza stress e grandi esperienze, viene sempre perfetto, quindi perché non provarci!

Torrone al cioccolato: ora lo fai a casa perfetto come in pasticceria!

Insomma credimi, la combinazione tra cioccolato fondente, cioccolato bianco e crema spalmabile alle nocciole è qualcosa di pazzesco. Dentro ci sono pure nocciole intere e granella, così ad ogni morso hai la cremosità del cioccolato che incontra la croccantezza perfetta. Quindi che aspetti? Basta chiacchiere ora e allaccia il grembiule, libera il tavolo che prepariamo insieme il torrone al cioccolato e sarà più facile di quanto pensi. Ah quasi dimenticavo, ti voglio dare un consiglio: meglio optare per la doppia dose, perché finirà tutto senza che nemmeno te ne accorgi. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 0 minuti

Ingredienti per il Torrone al cioccolato

Stampo per plumcake in silicone da 26 cm

350 g di cioccolato fondente per la copertura e la base

350 g di cioccolato bianco

300 g di crema spalmabile alle nocciole

250 g di nocciole sgusciate tostate

70 g di granella di nocciole

Come si prepara il Torrone al cioccolato

Per prima cosa sciogli il cioccolato fondente a bagnomaria o nel microonde, mescolando spesso per non farlo bruciare. Quando è completamente liscio e fluido, versane una parte nello stampo in silicone e aiutati con un pennello da cucina per coprire bene fondo e bordi. In questo modo, andremo a creare il guscio croccante del torrone. Metti poi lo stampo in freezer per 10 minuti, giusto il tempo che il cioccolato si solidifichi. Nel frattempo, prepara il ripieno sciogliendo il cioccolato bianco e quando è ancora caldo, aggiungi la crema spalmabile alle nocciole. Mescola bene finché il composto diventa omogeneo, dopodiché, aggiungi le nocciole intere e la granella, mescolando ancora per distribuirle bene. Ora tira fuori lo stampo dal freezer e versa tutto il composto sopra la base di cioccolato fondente. Livella bene con una spatola, così il torrone verrà compatto e senza vuoti e copri tutto con il cioccolato fondente rimasto, per creare la copertura superiore. Rimetti in freezer per almeno un paio di ore, oppure in frigorifero per una notte intera se preferisci una consistenza più morbida. Quando sarà pronto, togli delicatamente il torrone al cioccolato dallo stampo e ammira il capolavoro! Il contrasto tra l’esterno lucido e croccante e l’interno cremoso e pieno di nocciole è una meraviglia. Taglialo a fette spesse o a cubotti, come preferisci, ma ti avviso che già al primo morso capirai perché ti avevo detto di fare la doppia dose, non ne resterà nemmeno un pezzetto.

Beh, questo torrone al cioccolato è la dimostrazione che con pochi ingredienti e un pizzico di entusiasmo si possono creare dolci davvero irresistibili. Non solo è facile e veloce ma ti darà soddisfazioni enormi, provare per credere. E se ami i dolci senza forno, prova anche a preparare questi cioccolatini: si fanno sempre in pochi minuti e sono una delizia per chi non sa resistere al cioccolato. Buon appetito!