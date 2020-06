Sui social è già FaceApp mania: tantissimi personaggi famosi hanno deciso di provare l’applicazione che permette di cambiare sesso e di condividere poi i risultati con i fan. In effetti, con un semplice click si può vedere come appariremmo nei panni dell’altro sesso, e le risate sono assicurate. È questa la nuova moda del web, che sta facendo impazzire tutti.

FaceApp, come si trasformano i vip

Vi state chiedendo da dove arrivi questo nuovo trend? La risposta vi spiazzerà: FaceApp è un’applicazione già molto conosciuta, che ha fatto scalpore nei mesi scorsi. In particolare, era stata al centro dell’attenzione la sua funzione che permette di invecchiare i volti, mostrandoci così come saremo tra molti anni.

Ora l’app è tornata in auge per un’altra funzione davvero esilarante, quella che permette di trasformare gli uomini in donne e viceversa. Basta scaricare FaceApp sul proprio dispositivo e scegliere la foto da modificare (possibilmente un bel primo piano frontale). In pochi istanti, vedrete il vostro volto trasformarsi letteralmente, assumendo le sembianze di una persona del sesso opposto.

Naturalmente, sui social moltissimi si sono sbizzarriti a fare tentativi con i visi dei personaggi più famosi. E così attori, cantanti, presentatori e modelle hanno letteralmente cambiato sesso. Per avere risultati sorprendenti – ed esilaranti – basta davvero poco: un taglio di capelli diverso, dei lineamenti più morbidi o un po’ più marcati e, dove necessario, un filo di trucco.

Le star cambiano sesso sui social

Molte pagine social hanno pubblicato i risultati del nuovo filtro di FaceApp, per vedere come apparirebbero i vip trasformati nel sesso opposto. Da Gerry Scotti a Diletta Leotta, da Maurizio Costanzo a Maria De Filippi: i volti più amati della televisione italiana sono finiti nel mirino degli utenti in questa nuova moda che sta travolgendo il web. Qualcuno si è sbizzarrito anche con politici e membri della famiglia reale inglese, riscuotendo grande successo.

Ma anche le star hanno deciso di stare al gioco: ci sono tanti personaggi famosi che hanno condiviso su Instagram le loro foto prima e dopo l’applicazione del filtro che permette di cambiare genere di appartenenza.

Ed ecco quindi Fedez pubblicare uno scatto in cui compare accanto a Chiara Ferragni: con ironia, il rapper annuncia che in una vita parallela avrebbe sposato Zayn Malik, vista la somiglianza che sua moglie “trasformata” in uomo ha con il giovane cantante. Rudy Zerbi ed Elisabetta Gregoraci hanno invece condiviso i risultati tra le loro storie di Instagram.