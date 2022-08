Fabio Rovazzi, lo sfogo dell’ex: “Non mi sono mai sentita a mio agio”

La storia tra Karen Kokeshi, famosa youtuber, e Fabio Rovazzi (che ha collaborato nella sua carriera anche con J-Ax e Fedez) è finita già da un po’. Ma solo adesso lei si è sfogata su Instagram e si è lasciata andare ad alcune confidenze che, ormai, non sono più tali.

La youtuber ha raccontato il difficile rapporto con sé stessa e di non essersi sentita mai a suo agio, ma quasi sempre fuori luogo. Scendiamo nei dettagli.

Cos’ha raccontato l’ex di Rovazzi nel suo sfogo su Instagram?

Karen Kokeshi e Fabio Rovazzi hanno confessato che la loro storia d’amore è finita. A distanza di qualche settimana, lei si è sfogata su Instagram, raccontando anche questioni molto intime, come per esempio di essersi “sempre sentita fuori posto”.

Karen ha confessato ai suoi follower che, non essendosi mai sentita a suo agio, non è riuscita ad apprezzare nemmeno il bello della sua storia d’amore.

“Non c’è mai stato un singolo periodo della mia vita in cui fossi a mio agio con me stessa. Non mi sono mai vista bella, mai sentita intelligente. Non sono mai sentita al pari di nessuno, ma sempre qualcosa scalino sotto. In qualsiasi posto fossi ero sempre un pesce fuor d’acqua“.

Karen lancia un messaggio positivo: “volersi bene sempre”

Questa confessione ha fatto tenerezza e sicuramente ha toccato tante sue fan che, magari, si sentono allo stesso modo. Karen ha voluto lanciare un messaggio positivo per spingere le sue fan ad amarsi, sempre, una volta per tutte.

“Da oggi smetti di pensare di fare schifo, smetti di parlare in fretta per paura che la gente si stufi di ascoltarti, smetti di vivere nella paranoia di aver deluso le aspettative di qualcuno. Sei sempre stata bella, sveglia, buona, divertente. […] Sei abbastanza, goditi la vita. Ti voglio bene“.

Un messaggio sicuramente importante per le ragazze, soprattutto per coloro che stanno vivendo il periodo dell’adolescenza, che spesso non si sentono mai abbastanza e che hanno un’immagine distorta di sé, spesso anche a causa dei social, dei filtri e così via.