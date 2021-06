Un trattamento sempre più diffuso, rendere le ciglia più voluminose e folte è il sogno di tantissime donne di ogni età. Con le extension ciglia tutto questo è possibile, basta affidarsi ad un professionista e lasciarsi consigliare la tecnica migliore in base al risultato finale desiderato! Infatti, dovete sapere che per applicare le extension esistono diverse tecniche: la one to one o il volume. Le ciglia finte permettono di ottenere uno sguardo più intenso ed evitare di utilizzare il mascara per almeno un mese. Scopriamo di più a riguardo!

Extension ciglia: come funziona?

Bisogna innanzitutto sapere che esistono due tipologie di extension: l’allungamento e l’infoltimento. L’extension con tecnica one to one vengono applicate singolarmente su ogni ciglia con della colla, in questo modo si otterrà un allungamento; il volume, invece, consiste nell’applicare un ventaglio di ciglia (3d, 4d o 5d) in modo da infoltire la zona. Ecco perché è fondamentale sapere quale sia il risultato finale che si vuole ottenere per evitare di rimanere deluse dal trattamento. Sarà la stessa professionista a consigliarvi il metodo più adatto a voi. In alternativa, esiste la laminazione ciglia, un trattamento effettuato direttamente sulle ciglia naturali!

Extension alle ciglia: il prezzo

Quanto costano le extension? Il trattamento di bellezza ha un costo abbastanza alto, è possibile spendere tra i 150 e i 300 Euro, in base alla tecnica richiesta. Il volume è più caro del one to one. Se viene effettuato un ritocco dopo due o tre settimane, spenderete circa la metà della prima seduta.

Extension ciglia: quanto durano?

Le ciglia finte hanno durata di circa 4/5 settimane, poiché seguono il ciclo vitale delle ciglia naturali. La durata del trattamento, invece, varia da una a due ore, in base alla tecnica richiesta.

Extension ciglia fanno male? I pro e i contro

Le extension alle ciglia non fanno male, ma ci sono alcuni particolari da non sottovalutare. Prima di eseguire il trattamento, informatevi su eventuali allergie ai prodotti, altrimenti potreste andare incontro a danni anche gravi. Inoltre, le extension sono sconsigliate a chi ha ciglia deboli e fragili.