Evita questi modelli se hai le caviglie grandi: non commettere questi errori

Avere caviglie grandi richiede scelte accurate perché si rischia di farle sembrare più grosse e di mettere in pericolo la salute dei piedi.

La scelta della scarpa giusta fa la differenza sempre, non solo in termini estetici ma anche per quanto riguarda il benessere plantare. I medici consigliano di non indossare modelli troppo stretti, con la punta, con i tacchi alti, tutte cose che non aiutano affatto.

La scelta giusta aiuta a valorizzare però anche il piede perché una forma tozza, soprattutto sotto un abito, non è bella da vedere e si può invece migliorare notevolmente con piccoli accorgimenti.

Modelli di scarpe da evitare per le caviglie grandi

Per valorizzare il piede bisogna sempre partire da un concetto fondamentale: indossare scarpe che rendono il portamento elegante. Quindi, inutile indossare tacchi vertiginosi se non rientrano nelle proprie abitudini. In generale per quanto riguarda i tacchi sicuramente quelli sottili sfinano la figura molto di più ma bisogna portarli con disinvoltura, altrimenti meglio evitare.

Per gli stivali al ginocchio sicuramente è un netto sì, soprattutto in donne alte perché coprono la caviglia, questo vale anche per le sneakers, soprattutto alte alla caviglia che sono comode. I modelli con cinturino o qualunque altro elemento che spezza il piede invece sono da bandire perché “rompono” la linea retta della scarpe e peggiorano solo il tutto. Ballerine e simili sono da evitare non vanno bene e sono ancora più tozze per le caviglie, niente tagli orizzontali o scarpe troppo basse, non rendono la bene la gambe e anche la caviglia.

Meglio evitare modelli che non siano adatti alla propria forma del piede quindi ad esempio scarpe troppo strette o troppo larghe. La maggior parte delle persone sbaglia ad acquistare le scarpe, non tiene conto del piede ma sceglie in base al modello e quindi finisce con l’indossare qualcosa di scomodo, poco gradevole alla vista e anche deleterio per la salute del piede.

In generale le scarpe semplici, con un po’ di tacco, che sia un effettivo rialzo oppure una zeppa o comunque qualcosa che slanci il piede aiutano molto a gestire la forma della caviglia. I modelli invece rasoterra o con troppi fronzoli non sono perfetti in questo senso e non aiutano in alcun modo, quindi andrebbero evitati.

Vale la pena sempre fare una prova, indossarle e vedere come figurano al piede (anche quando si acquista online), facendo particolare attenzione se la caviglia ha già una dimensione importante.