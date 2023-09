Il trench è il must-have dell’autunno: come scegliere quello adatto a noi e a cosa abbinarlo per fare un figurone

Il trench è il capo che non passa mai di moda, il look ideale per l’autunno e per le temperature più fresche.

Il trench è molto comodo e anche versatile, va bene per il lavoro, per le passeggiate ma anche per un’uscita serale più elegante. La cosa fondamentale in questo caso è creare l’abbinamento giusto per poterlo proporre nel modo migliore.

Classico, raffinato, per ogni fisicità da chi ha curve prorompenti a chi è più mingherlina. Il trench è un sempreverde, bisogna averne sempre uno nell’armadio. Ci sono quelli classici come un cappotto e quelli allacciati in vita, molto femminili e idonei soprattutto per chi ha un fisico minuto e vuole mettere in risalto la linea. Anche coloro che hanno un busto molto alto dovrebbero optare per un trench allacciato che spezza la lunghezza e quindi aiuta ad ottenere un risultato più gradevole.

Trench: il must have per l’autunno

Ritorna sempre, come ogni anno in autunno, ma in ogni stagione apporta qualche piccola novità. Se ne avete uno nell’armadio non dovete necessariamente correre a comprare quello all’ultimo grido ma sapere come creare l’abbinamento perfetto è certamente molto utile.

Le donne più giovani possono ad esempio legarlo dietro e non davanti, in questo modo andranno a fare un fiocco proprio nella parte posteriore della schiena, questo offre una certa dinamicità al capo e lo rende meno “pesante”, per le over invece va bene legarlo in vita ma, invece di utilizzare la cintura nel modo classico meglio fare un nodo, come se fosse un accappatoio.

Per quanto riguarda l’abbinamento il gioco è semplice, look sportivo o elegante che sia è fondamentale incontrare il proprio gusto. Con sneakers, t-shirt e jeans è un classico, soprattutto per il giorno, con tacchi alti, gonna a tubino e blusa per la sera è super elegante. Le star lo portano spesso anche con ballerine e scarpe basse, in questo caso però occhio all’altezza, se siete meno di 1.70 forse è meglio evitare, soprattutto se il trench è molto lungo.

Si può essere eleganti con questo capo? Certo, soprattutto se si opta per una tonalità differente da quella classica che è di un color champagne molto bello ma comunque più adatto all’informale che ad un look serale. Blu e nero sono certamente la scelta vincente e anche quella che permette in un colpo solo di avere sempre un capo super elegante nell’armadio per l’autunno da poter sfruttare sia per il lavoro che per un incontro romantico.