Eva Grimaldi senza filtri a Verissimo: gli abusi , l’aborto e l’amore con Imma Battaglia

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono state protagoniste di una intervista di coppia nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo hanno raccontato molto del loro passato, tra ricordi drammatici e momenti di felicità. Durante l’intervista che è andata in onda sabato 22 marzo pomeriggio ci sono stati momenti in cui le due hanno raccontato dei ricordi simpatici ma c’è stato spazio anche per confessioni molto dure di episodi crudi che le hanno segnate in modo profondo, anche perché erano bambine.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si raccontano davanti a Silvia Toffanin

Sono oramai una coppia da diversi anni, si sono sposate nel 2019 con un’unione civile che entrambe hanno ricordato essere stata un’occasione per divertirsi con tutti gli amici presenti, dato che il matrimonio, ha detto Imma “è stato un momento di grande amore“. Ma le cose non sono sempre state rose e fiori. Imma ha dovuto combattere con i pregiudizi, la madre non subito accettò di avere una figlia omosessuale.

“Sono di un paese di provincia. Mia madre è del 1930 e lo ha scoperto negli anni ’80. Quando aprì una lettera scritta da una mia fidanzata e rimase scioccata. Disse che ero malata, che era meglio portarmi da un medico, che non potevo essere sua figlia. Andai via di casa e per un anno non ci vedemmo“, ha raccontato Imma, per fortuna poi le cose si sono risolte. Con il passare del tempo la signora Luisa ha saputo ricucire, diventando una figura materna anche per Eva, che nel frattempo aveva perso la madre.

Gli abusi e l’aborto

Ma uno dei momenti più drammatici del programma è stato quando entrambe hanno raccontato di aver subito delle molestie sessuali da parti di uomini che erano in qualche modo amici di famiglia. Eva aveva nove anni e Imma tredici, quest’ultima ha confessato che proprio questi elementi non le hanno fatto vedere gli uomini allo stesso modo. Ed entrambe hanno lanciato l’invito a chiunque si trovi in una situazione simile, è sempre bene denunciare.

Poi Eva ha ricordato anche un altro momento difficile della sua vita, quando aveva 30 anni e rimase incinta, ma decise di abortire perché non era indipendente e doveva fare una scelta, se privilegiare la vita privata o la carriera. Scelse la carriera ma senza mai dimenticare quella ferita e Imma ha commentato: “Lei ha preso la decisione per un’altra persona, si è messa un grande carico addosso“.

La gelosia e il futuro

Un altro argomento di cui si è parlato è stata la gelosia, Eva ha confessato di essere molto gelosa, raccontando anche un aneddoto: “Quando abbiamo traslocato nella casa nuova ho pulito la cantina. Ho trovato uno scatolone pieno di lettere d’amore per Imma. L’ho buttato. Erano innamorate pazze“. Infine l’intervista si è conclusa con Eva Grimaldi e Imma Battaglia che hanno raccontato i loro sogni per il futuro e la speranza di: “Stare sempre insieme fino al nostro ultimo respiro. Felici e allegre”.