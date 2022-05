Eurovision Song Contest 2022: i Beauty Look meglio riusciti (e magari da replicare)

Dopo gli universalmente noti appuntamenti fissi che hanno costellato questa primavera, a mancare all’appello era soltanto uno: è stato il turno dell’Eurovision Song Contest e, quest’anno, come sappiamo si è giocato in casa. L’onore di ospitare il Festival Musicale Internazionale, evento tra i più attesi, stavolta è toccato infatti al Pala Olimpico di Torino il quale ha visto calcare il suo palco da artisti provenienti da oltre cinquanta diverse nazioni. A presentarlo, poi, Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

E, tra questi oltre cinquanta, secondo voi non abbiamo scovato i beauty look più azzeccati? La risposta è pressoché ovvia: dopo Oscar Awards, Coachella e Met Gala Beauty Look arriva puntuale la nostra classifica make-up. Perché, in fondo, non si tratta puramente di musica.

1. Laura Pausini: vince l’improbabile combo smokey + rossetto

A detenere il nostro primo posto è proprio lei, la conduttrice! Dopo il make-up rosa ton sur ton dall’inconfondibile firma Valentino Beauty, il nostro look preferito rimane quello -forse apparentemente improbabile- delineato dalla combo smokey-eyes nei toni del nero/fumo e iconico rossetto rosso: due grandi evergreen dell’universo make-up che, a quanto pare, vincono sempre. Completano il look i capelli ad effetto bagnato.

2. Emma Muscat porta il glow sul palco

Secondo posto meritatissimo per la bella ex-allieva di Amici di Maria: è stata proprio Emma Muscat a portare il glow sul palco di Torino rappresentando la sua terra, Malta.

A sottolineare lo sguardo un infallibile Cat Eyes ultra sfumato e dai toni bronze, magistralmente eseguito, accompagnato da labbra nude e base viso luminosa, fedelmente secondo la tendenza del trucco shiny recentemente in voga. Il suo look argenteo poi ci ha rubato il cuore, riportandoci forse un po’ alla mente Ariana Grande, complice anche la coda alta.

3. Brooke ed i suoi scintillanti make-up stile Euphoria

Ci aveva già conquistate con il suo outfit turchese -dal mood vagamente Winx– e Crystal Make-up, ma con questo beauty look in piene vibes Euphoria-Effect ci ha davvero convinte: il trucco occhi piuttosto semplice è impreziosito da sottili glitter olografici, i quali emanano una luce pazzesca. Le labbra scintillanti invece sono rese specchiate da un velo di gloss. Che dire, essenziale ma riuscitissimo. Brooke, ti meriti il nostro terzo posto!