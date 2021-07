Il mistero delle etichette di Zara tra simboli e taglie

Zara è sicuramente uno dei negozi di abbigliamento più amati, soprattutto durante il periodo dei saldi, ma spesso trovare la taglia giusta sembra un’impresa: un tiktoker avrebbe scoperto un segreto sulle etichette che potrebbe migliorarci decisamente la vita.

Infatti, spesso, dobbiamo acquistare capi del marchio di taglie molto diverse tra loro, pur avendo sempre lo stesso fisico. Questo perché la vestibilità non è fissa e varia a seconda dei tessuti e delle collezioni. Con una produzione di massa tanto voluminosa, sarebbe impossibile riuscire a mantenere una coerenza su tutte le linee, ma un tiktoker ha scoperto finalmente orientarsi nell’infinta proposta del brand spagnolo.

L’account @officially_outfit ha mostrato come sulle etichette di Zara sia cartacee che in tessuto cucite sui capi siano presenti dei simboli geometrici, ovvero un quadrato, un triangolo e un cerchio.

Il quadrato indicherebbe una vestibilità normale, indirizzandoci verso la nostra solita taglia, mentre il triangolo indica un capo che veste piccolo (consigliata una taglia in più) e il cerchio che invece veste grande (consigliata una taglia in meno).

I simboli sulle etichette di Zara indicano davvero la vestibilità?

Da Zara però fanno sapere che questi simboli sulle etichette indicano semplicemente l’appartenenza alle varie collezioni: quadrato linea donna, triangolo collezione Trafaluc e cerchio linea Basic, e che non ci sarebbe correlazione taglie e diverse linee, ma possono aiutare a capire come sono tagliati i vestiti e come si adattano al corpo.

Perciò, seppure non sia una legge assoluta (senza contare che in Italia questi simboli non dovrebbero essere presenti), sapere che in generale le diverse linee “cadono” in modo diverso è un aiuto non da poco nello shopping, soprattutto online.

Ora però bisogna assolutamente controllare le etichette e verificare in prima persona se è solo una leggenda o la verità: se avevate bisogno di una scusa per fare un giro da Zara (magari per acquistare uno di questi top), ora ne avete una più che valida.