I top Zara più cool da acquistare subito coi saldi

I saldi sono l’occasione perfetta per aggiornare i guardaroba estivo e uno dei marchi più amati per la sua capacità di abbinare i trend a un prezzo medio-basso è sicuramente Zara: se già vi abbiamo consigliato i vestiti da non lasciarsi sfuggire, ora è il momento dei top.

Le tendenze dell’estate vogliono capi in tessuti naturali dal taglio crop con dettagli romantici, oppure linee pulitissime ed essenziali ma molto sexy, tutti da abbinare a pantaloni, bermuda e gonne a vita altissima, perfetti al mare come in città.

I top Zara da acquistare coi saldi

I saldi di Zara sono una vera e propria tentazione alla quale è impossibile resistere: ecco allora i nostri top preferiti, perfetti per essere abbinati in mille modi diversi.

Foto Zara

Mancihe morbide, scollo quadrato, rouches e fiocchetto: la quintessenza dell’estate 2021 è questo top. Con cosa abbinarlo: una gonna bianca in cotone a balze e sandali in pelle flat.

Foto Zara

Maniche super ampie per questo top color albicocca, da portare con le spalle scoperte, meglio ancora se abbronzate. Con cosa abbinarlo: pantapalazzo morbidi color beige, skinny jeans strappati, sandali oro con tacco.

Foto Zara

Questo top con i volant e una bellissima fantasia a fiori è così perfetto nella sua semplicità che è letteralmente un must have. Con cosa abbinarlo: shorts di jeans e sneakers.

Foto Zara

Per chi non ama il taglio crop ma non vuole rinunciare al glamour, questo top dalla bellissima fantasia dai colori marini fa proprio al caso suo: lungo fino ai fianchi, ha lo scollo all’americana impreziosito da un drappeggio. Con cosa abbinarlo: jeans bianchi e sandali argento.

Foto Zara

Se c’è un top Zara da acquistare coi saldi è proprio questo, davvero super romantico: la delicata fantasia a fiorellini su fondo beige è abbinato alla scollatura che lascia scoperte le spalle e al punto smock sul seno.