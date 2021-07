Con l’arrivo dei saldi, è tempo di rinnovare il proprio guardaroba per l’estate 2021. Leggeri, svolazzanti, corti e lunghi, gli abiti in saldo di Zara sono tutto quello di cui abbiamo bisogno per abbracciare l’estate con stile e originalità. Al mare, in città o al lavoro, questi abiti si prestano a mille utilizzi diversi, da personalizzare con accessori e calzature adatte per ogni occasione!

Zara Saldi Estivi 2021, gli abiti più belli

Di seguito, abbiamo selezionato per voi quelli che, a nostro avviso, sono gli abiti più belli in saldo da comprare online. Niente file interminabili per il camerino, né pericolosi assembramenti, vi basterà un semplice click per acquistare gli abiti in saldo di Zara.

Vestito midi stampato

Lunghezza media, fantasia floreale e colori sgargianti, questo abito di Zara ci trasporta nel cuore dell’estate con grande eleganza. Ideale per una cena a romantica, ma anche per una riunione di lavoro, questo abito è un’occasione da non perdere nell’estate 2021.

Foto Zara

Vestito stampa animalier

Chi ama le stampe animalier non potrà che innamorarsi di questo mini abito a portafoglio, caratterizzato da un raffinato effetto bicolor, in grado di valorizzare qualsiasi incarnato. In saldo sul sito di Zara, questo abito promette un’estate audace e ricca di stile.

Foto Zara

Vestito mini satinato

Il rosa antico insieme all’effetto satinato rendono questo abito elegantissimo, ideale per le occasioni speciali, come una cena a lume di candela, o una cerimonia importante. In sconto sul sito di Zara, questa è un’occasione da non perdere!

Foto Zara

Vestito in pizzo bianco

Sensuale e raffinato allo stesso tempo, questo abito in pizzo bianco ha un sapore vintage di grande fascino, perfetto da abbinare ad accessori sgargianti e colorati, per una fresca ventata d’estate.

Foto Zara

Abito corto a fiorellini

Le stampe floreali sono sempre un grande must dell’estate. Si prestano a mille abbinamenti diversi e donano veramente a tutte! Leggero e svolazzante, questo abito è l’occasione da non perdere per i saldi estivi 2021.