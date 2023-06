Estratti e centrifughe di frutta, la differenza e quale è più sano tra i due

Gli estratti e le centrifughe possono migliorare la tua salute e fornire una bevanda fresca ogni volta che ne hai bisogno.

Niente può essere paragonato al bere succhi di frutta appena spremuti che escono direttamente da uno spremiagrumi. I succhi fatti in casa sono più sani delle varianti ricche di zucchero e acquistate sul mercato.

Tuttavia, molte persone ignorano il ruolo cruciale che lo spremiagrumi selezionato svolge nel trasformare un succo in una bevanda più nutriente. Ma scegliere lo spremiagrumi giusto può essere un po’ complicato! In realtà, ci sono due tipi principali di spremiagrumi: centrifuga ed estratto.

Centrifughe: cosa sono

Gli spremiagrumi per centrifughe hanno una lama in metallo a bordo alto che estrae il succo ad alta velocità. La sua lama metallica affilata viene utilizzata per separare il succo filtrato e la polpa attraverso la forza centrifuga. È molto comodo da usare e relativamente molto più veloce di altri tipi di spremiagrumi.

Questo perché quando metti la frutta all’interno della centrifuga, frulla rapidamente gli ingredienti invece di macinarli in pezzi più piccoli. Pertanto, può farti risparmiare sui tempi di preparazione. Il problema con questo tipo di spremiagrumi è che porta all’ossidazione del succo. Il succo centrifugato va consumato entro mezz’ora per coglierne i benefici.

Lo spremiagrumi per centrifughe ha lame affilate che girano a un ritmo molto veloce. Può creare calore e attrito che a loro volta possono uccidere i nutrienti di frutta e verdura. Sono molto efficaci per spremere frutta dura e morbida e verdure. Tuttavia, non sono adatti per estrarre il succo dalle verdure a foglia verde.

Estratti: perché andrebbero preferiti

A differenza della centrifuga, gli estratti si ottengono a un ritmo molto basso e sono lenti nell’estrazione dei succhi. Gli ingranaggi utilizzati negli spremiagrumi per estratti sono a rotazione molto lenta, dove prima schiacciano frutta e verdura e poi la pressano per estrarne il succo.

Non puoi mettere la frutta e la verdura direttamente nello spremiagrumi. Devi tagliarle a pezzi e di conseguenza il processo richiede tempo, ma il risultato finale sarò un succo dal gusto più fresco. L’utilizzo di un estrattore offre molti vantaggi, come un’efficienza di estrazione superiore preservando più vitamine, minerali ed enzimi.

La maggior parte delle persone ritiene che i succhi estratti abbiano un sapore migliore perché non viene lasciata schiuma o polpa. Sia l’estrattore di succo che lo spremiagrumi hanno i loro benefici, quindi è fondamentale considerare quale tipo si adatta alle tue esigenze. Se vuoi un succo più nutriente e ad alto rendimento, allora un estrattore di succo potrebbe essere un’opzione migliore.