Essere furbi come una volpe, è veramente un animale così astuto? Tutta la verità

Essere furbi come una volpe è un modo di dire molto diffuso che presenta però delle imprecisioni in relazione a questo animale.

Da sempre nei cartoni e nelle fiabe, la volpe viene descritta come astuta e quasi calcolatrice, consapevole della sua furbizia e quindi in grado di usarla non sempre per scopi importanti.

In realtà l’animale ha delle peculiarità che la differenziano ma non sa di essere così furba né tanto meno può sapere cosa fare e come farlo.

La furbizia della volpe, cosa bisogna sapere

Un animale che viene raffigurato come furbo però nel senso peggiore del termine, quasi volendo indicare la volontà di questa specie a scavalcare gli altri in base alle caratteristiche proprie. In realtà non è affatto così, questo animale non è furbo nel senso umanizzato della questione, piuttosto si tratta di una specie dotata di grande adattabilità, proprio questo infatti nel tempo l’ha resa così “astuta”.

La volpe, che è molto diffusa anche in Italia, non è un animale “opportunista” ma molto adattivo. Questo infatti è in grado di procacciarsi sempre il cibo delle occasioni peggiori anche quando si tratta di dover mangiare qualche avanzo sporco dalla spazzatura. Inoltre la dimostrazione della sua grande intelligenza è anche il fatto che sia in grado di vivere con l’uomo senza problemi.

Questa specie è onnivora, mangia qualunque cosa dalla frutta agli animali, quindi ciò che trova mangia senza problemi (tranne animali morti). Pur essendo un animale dei boschi che si nasconde tra i cespugli, si addentra e si spinge anche in luoghi che di fatto non l’appartengono come la montagna. Tende a non cacciare mai in branco ma al massimo in coppia, non si costruisce una tana ma si adatta a quello che trova quindi riduce al minimo lo spreco delle energie e spesso si adatta anche ai cunicoli creati da altri animali.

La volpe è prevalentemente un animale notturno e ha dei sensi molto sviluppati, tanto da essere in grado di cacciare anche in un’area di 50 km quadrati, con successo. Corre così veloce e in modo così scattante da riuscire sempre nella sua missione. Le gravidanze durano 7 settimane e gli animali partoriscono fino a 5 cuccioli alla volta, i piccoli vengono allattati per 1 mesi e poi iniziano a cacciare con i genitori.

Quindi è possibile definirli animali molto intelligenti, in grado di sapere bene come vivere e sopravvivere in caso di necessità ma una specie tranquilla e anche conviviale con gli altri.