Esercizio fisico e dieta non bastano, cosa fare per dimagrire in questi casi: alcuni consigli preziosi

Perdere peso senza perdere tempo, la dietologa americana più famosa su TikTok spiega 5 consigli che le donne possono seguire per ottenere i risultati migliori.

La lotta per perdere peso può sembrare un’impresa impossibile per molte persone, nonostante sforzi dedicati a seguire diete rigorose e a impegnarsi in sessioni regolari di esercizio fisico. Ma perché alcune persone faticano così tanto a raggiungere i loro obiettivi di perdita di peso? La risposta a questa domanda, così come cinque preziosi consigli per trasformare la situazione e iniziare a vedere risultati tangibili, ci vengono forniti da una esperta dietologa americana. La dottoressa ha scelto di condividere la sua conoscenza e i suoi studi su TikTok, così da poter aiutare il maggior numero possibile di persone.

La dietologa, chiamata Taylor, sottolinea che il processo di perdita di peso non è una soluzione universale, ma dipende ampiamente dal nostro genere e dalle differenze ormonali. Spiega che gli uomini seguono un ciclo ormonale di 24 ore, mentre le donne ne hanno uno di 28 giorni. Questa discrepanza rende fondamentale considerare che gli ormoni e il metabolismo delle donne sono molto diversi da quelli degli uomini, e quindi il modo di affrontare la perdita di peso deve essere altrettanto diversificato. Ciò significa che le tattiche che funzionano efficacemente per gli uomini potrebbero non essere altrettanto efficaci per le donne.

La maggior parte delle informazioni online sono rivolte ai maschi

Un errore comune, secondo Taylor, è concentrarsi esclusivamente su un deficit calorico per perdere peso. Sebbene il deficit calorico sia un aspetto importante della perdita di peso, la maggior parte degli studi e delle ricerche in questo campo si è concentrata principalmente sugli uomini, trascurando le peculiarità ormonali delle donne. In molte donne, un eccesso di esercizio aerobico, come il cardio, può causare un aumento dei livelli dell’ormone dello stress, il cortisolo, il quale può avere un impatto negativo sul metabolismo e sulla capacità di perdere peso.

Ecco cinque consigli fondamentali per perdere peso in modo sano ed efficace:

La Termogenesi da attività non associabile all’esercizio fisico (NEAT) comprende tutte le attività quotidiane che bruciano calorie ma che non sono considerate esercizio fisico attivo. Ad esempio, scegliere di fare le scale invece di prendere l’ascensore o fare la spesa a piedi anziché in macchina. Allenamento di forza e cardio a bassa intensità: Per le donne, è importante bilanciare l’allenamento di forza con il cardio a bassa intensità. Questo aiuta a migliorare il metabolismo e a bruciare calorie in modo più efficace.

Non trascurare assolutamente questi tre punti:

Il sonno è essenziale per il recupero muscolare e la gestione del peso. È importante dormire tra le sei e le otto ore a notte per consentire al corpo di recuperare e riparare i muscoli. Pianificazione dei pasti: Preparare i pasti in anticipo e pianificare i pasti in modo da mangiare in modo sano durante tutta la settimana è fondamentale per evitare scelte alimentari impulsiva e mantenere una dieta equilibrata.

Seguendo questi consigli e adattando il proprio approccio in base alle proprie esigenze, è possibile avvicinarsi con successo ai propri obiettivi di perdita di peso, migliorando allo stesso tempo la salute e il benessere complessivo.