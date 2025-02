Se la tua pelle non migliora, forse stai sbagliando questa cosa fondamentale!

Nonostante la skincare quotidiana e i prodotti utilizzati, la situazione della pelle sembra non voler migliorare. Cosa fare in questi casi? Innanzitutto, in base alla tipologia di pelle da trattare, potresti aver bisogno di rivolgerti a un medico esperto del settore, quindi un dermatologo, il quale ti saprà indicare la cura giusta da prendere per il tuo tipo di pelle.

Potresti aver bisogno di un medico nel momento in cui inizi a soffrire di acne o di altre problematiche legate alla cute del viso, questo perché è importante capire come iniziare a trattare la pelle sin da subito ed evitare così di peggiorare la situazione con il fai da te.

Nonostante ciò, però, probabilmente la pelle non sta migliorando a causa di un errore skincare che stai commettendo ogni giorno. Ecco di quale si tratta!

L’errore da non commettere mai durante la skincare

La skincare è molto importante per la cura della pelle, ecco perché è fondamentale selezionare con cura i prodotti da utilizzare e soprattutto effettuare la beauty routine sia al mattino che la sera.

Innanzitutto devi sapere che struccarsi prima di andare a dormire è uno step che non devi mai saltare, questo perché dormire con il make up potrebbe danneggiare la pelle a lungo andare.

Dopo che hai struccato il viso dovrai procedere con lo step successivo, quindi detergere la cute. Usa un prodotto delicato che sia adatto al tuo tipo di pelle, massaggia con cura e risciacqua con acqua leggermente tiepida. Evita l’acqua troppo calda o troppo fredda!

Se ne hai bisogno applica un siero specifico, altrimenti passa direttamente all’applicazione della crema. Ed è proprio qui che probabilmente stai commettendo l’errore che impedisce alla tua pelle di migliorare.

Stendere la crema sul viso potrebbe non essere sufficiente. Devi prelevare un po’ di prodotto dalla confezione, applicarne un po’ sulle guance, sulla fronte, sul naso e sul mento e iniziare a massaggiare delicatamente con movimenti circolari.

Solo così la crema verrà assorbita al meglio dalla cute, una passata veloce e senza accortezze, invece, potrebbe addirittura risultare inutile.

Nel giro di qualche settimana inizierai a notare dei miglioramenti. Non dimenticare di applicare al mattino, dopo la crema viso, un prodotto SPF per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti del sole. Anche se fuori le temperature sono basse, la pelle del viso va sempre protetta!