Erasmus Projects +, i corsi di formazione totalmente gratuiti in giro per l’Europa: come iscriversi

Erasmus+ offre progetti e corsi di formazione gratuiti per studenti e professionisti, in tantissimi paesi del mondo! Ecco cosa c’è da sapere per riuscire a partecipare.

Se sognate di arricchire il vostro bagaglio di conoscenze vivendo un’esperienza unica all’estero, Erasmus+ potrebbe essere la vostra risposta. Questo programma europeo offre una vasta gamma di opportunità formative gratuite in vari paesi del mondo, e rimborsa in ogni costo di viaggio fino a un massimo di 275 euro a persona. Ma come si fa a partecipare?

Prima di tutto, è fondamentale capire i fattori principali che influenzano il processo di partecipazione: se vi candidiate come individuo o per conto di un’organizzazione, in quale paese vi trovate, e dove si trova l’organizzazione interessata. Dopodiché, è sufficiente cercare l’opportunità più adatta ai vostri interessi e mandare candidatura seguendo le regole del progetto! Purtroppo per alcuni progetti l’età massima di partecipazione è 27 anni (e la minima, ovviamente 18), ma cercando bene si possono trovare tante opportunità anche per professionisti e insegnanti!

Erasmus+, in quali paesi è possibile viaggiare?

Erasmus+ coinvolge due tipi di paesi: gli Stati membri dell’UE e i paesi terzi associati al programma. La prima categoria comprende tutti i paesi dell’Unione Europea, i membri dell’Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA), i paesi candidati all’adesione all’UE e altri paesi precedentemente chiamati “paesi aderenti al programma”.

D’altra parte, ci sono i paesi terzi non associati al programma. Questi paesi possono partecipare solo a determinate azioni Erasmus+. Questa categoria è vasta e include nazioni di ogni angolo del mondo, precedentemente denominate “paesi partner”. La lista completa dei paesi che possono partecipare a tutte le azioni offerte da Erasmus+ è disponibile sul sito ufficiale erasmus-plus.ec.europa.eu/it.

Come partecipare ad un progetto Erasmus+?

Se desiderate partecipare ad un progetto Erasmus+, molto probabilmente dovrete farlo attraverso un’organizzazione (come la vostra università o scuola superiore), un centro di formazione o un’associazione non governativa. Chiedete loro se stanno presentando domanda di sovvenzione per un progetto Erasmus+ o consultate alcuni dei portali online dedicati. Alcune pagine Instagram sulle quali potete trovare descrizioni di progetti attivi e relativi link sono @erasmus_plus_projects e @erasmus_plus_italy.

Erasmus+ offre una piattaforma globale per l’apprendimento e la crescita personale. Sia che siate studenti desiderosi di studiare all’estero, professionisti in cerca di esperienze formative o organizzazioni interessate a progetti internazionali, questo programma vi offre l’opportunità di esplorare il mondo, migliorare le vostre competenze e fare nuove connessioni, tutto ciò ad un prezzo davvero basso, se non addirittura nullo!