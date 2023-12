Era famosissimo, poi non l’abbiamo più visto: da Barbara D’Urso si lamentò perché non aveva più soldi ed è polemica

Sono diversi i vip che erano famosissimi e poi improvvisamente sono scomparsi dai radar. Quello di cui parliamo oggi ha fatto arrabbiare molte persone per le sue dichiarazioni da Barbara D’Urso.

“Non posso sopravvivere con la pensione da 2mila euro che percepisco, dopo tutto quello che ho fatto in carriera”. E sui social la gente si ribella

Gianfranco D’Angelo sparito dai radar, le sue parole turbano i fan

Gianfranco D’Angelo era un uomo per bene, scomparso il 15 agosto del 2021 quando aveva 85 anni e compianto da tantissimi fan.

Nei suoi ultimi anni di vita era un po’ scomparso dai radar del mondo dello spettacolo, dopo che tra gli anni settanta e novanta era considerato uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano.

La sua storia è ben diversa da quella di Marco Della Noce che vi abbiamo raccontato qualche giorno fa.

La sua carriera inizia a teatro come attore per poi portarlo a recitare sia al cinema che a rendersi protagonista di tantissimi noti programmi televisivi.

Negli ultimi anni per lui però arriva un appannamento che non ci aspettavamo, le chiamate iniziano a essere sempre meno e il pubblico dei più giovani si scorda di lui.

Nasce così una grossa polemica negli studi di Domenica Live da Barbara D’Urso, quando l’attore pronuncia delle parole che non piacquero ai fan.

La polemica da Barbara D’Urso: Gianfranco D’Angelo e la pensione

Ospite del salotto di Domenica Live, Gianfranco D’Angelo tornava a parlare dopo molto tempo e affrontava il delicato argomento legato alla sua pensione.

“Con duemila euro di pensione al mese non posso sopravvivere. Lavoro da sessant’anni, ma quello che percepisco non è niente rispetto a quello che pensavo di meritare. Devo continuare a lavorare perché i soldi non bastano”. Queste sono state le sue parole.

E così sono in molti quelli che hanno voluto rispondere attraverso ai social network, specificando che tante persone nel nostro paese prendono magari 600 euro al mese dopo una vita di sacrifici.

Durante la trasmissione era intervenuta Karina Cascella a specificare: “Ha guadagnato moltissimi soldi in carriera”.

Gianfranco aveva risposto subito: “Ritengo che rispetto a chi prende pensioni superiori la mia sia bassa. Ho lavorato giorno e notte. Le tasse sono tante e quei duemila euro pochi”.

Una polemica che si sparse a macchia di leopardo sui social, ma che fu cancellata dalla tragedia della scomparsa dell’artista.

Questo perché, al di là di queste frasi, D’Angelo era molto amato da tutti ed era una persona di cuore che aveva regalato molto al nostro paese.