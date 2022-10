Epifania: lavoretti per bambini sulla Befana

Manca poco all’Epifania, la festa dell’amata Befana, vecchietta dall’aspetto poco rassicurante ma dal cuore tenero, adorata dai bambini al punto di dedicare una poesia sulla Befana.

Per creare l’atmosfera giusta in vista del suo arrivo, che ne dite di proporre ai vostri bambini alcuni lavoretti divertenti sulla Befana?

Decorazioni e lavoretti da realizzare con i bambini della scuola dell’infanzia, come calze della Befana da colorare, prima di tornare alla vita di tutti i giorni e di rientrare a scuola.

Il cappello della Befana in cartoncino

Foto Pinterest | mammapretaporter.it

Creare il cappello della Befana è davvero semplice, e potete farlo scegliendo i colori e le decorazioni che preferite. Avrete bisogno di un cartoncino colorato, nero o viola sono le colorazioni più indicate, di un paio di forbici e di decorazioni varie.

cartoncino di vari colori

forbici

spillatrice

colla

glitter

Andate a creare un cono con un cartoncino di un determinato colore, da fermare con la spillatrice; formate un cerchio con un altro cartoncino e andate ad unirlo al cono per creare la FALDA.

Decorate il cappello a vostro piacimento ed è pronto per essere indossato dai vostri bambini la notte della Befana.

La scopa della Befana

Foto Pinterest | thekrazycouponlady.com

Quando pensiamo alla Befana, oltre alle caramelle, abbiamo l’immagine in testa del suo arrivo sulla scopa. C’è un modo, semplice e divertente, per poterla creare insieme ai bambini. L’occorrente necessario è davvero semplice da reperire e permette di creare oggetti in tranquillità con i più piccoli.

Un ramo

Carta o cartone

Nastro adesivo

Forbici

Il procedimento è semplice e veloce: tagliate la carta o il cartone andando a creare delle strisce, che saranno la parte bassa della scopa. Il passo successivo è quello di attaccare, con il nastro adesivo, la carta tagliata al bastone. A questo punto potete scegliere se lasciarla così e quindi darle solo una funzione decorativa, o se inserire un sacchetto nella parte bassa, da riempire poi con dolciumi e caramelle. Potete abbellire la vostra scopa con delle decorazioni, come dei fiocchi, da fare con lo spago.

Calza della Befana: in feltro o con cartoncino?

Foto Pinterest | lasezionedellamaestrarosalba.blog

“La Befana vien di notte con le calze tutte rotte…”. La calza è da sempre uno degli oggetti rappresentativi di questa festività. Ci sono due modi per creare la calza: in feltro o con cartoncino, il migliore, da fare con i bambini è senza alcun dubbio utilizzando il cartoncino.

La differenza è che, la calza in feltro, va cucita e avrete la possibilità di inserire al suo interno ogni tipologia di dolce. Per quanto riguarda quella con il cartoncino, potete lasciare ai più piccoli la possibilità di sbizzarrirsi in ogni modo, scegliendo i colori che preferiscono e disegnando tutto ciò che vogliono.

Se avete dimestichezza con ago e filo, la calza in feltro è l’ideale, dura nel tempo e potete anche riempirla di dolcetti. Mentre, la calza con il cartoncino è meramente decorativa.