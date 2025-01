Endless Love, stop improvviso: la soap si ferma, cosa ha deciso Mediaset

Era il marzo del 2024 quando, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Endless Love. Una storia turbolenta, quella che vede protagonisti Nihan Sezin e Kemal Soydere, innamorati sin da ragazzini ma costretti a stare lontani per via di Emir Kozcuoglu. Sin dai primi episodi, l’imprenditore ha dimostrato di essere pronto a tutto pure di tenere con sé Nihan. L’infinita lotta tra Kemal ed Emir prosegue accesissima anche nella seconda stagione, in onda su Canale 5 sia in prima serata che nel daytime. A proposito della messa in onda delle dizi turca, però, Mediaset ha deciso di apportare alcune modifiche per i prossimi giorni. Una scelta che non farà piacere ai numerosissimi appassionati, che dovranno fare …

Era il marzo del 2024 quando, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata di Endless Love. Una storia turbolenta, quella che vede protagonisti Nihan Sezin e Kemal Soydere, innamorati sin da ragazzini ma costretti a stare lontani per via di Emir Kozcuoglu. Sin dai primi episodi, l’imprenditore ha dimostrato di essere pronto a tutto pure di tenere con sé Nihan.

L’infinita lotta tra Kemal ed Emir prosegue accesissima anche nella seconda stagione, in onda su Canale 5 sia in prima serata che nel daytime. A proposito della messa in onda delle dizi turca, però, Mediaset ha deciso di apportare alcune modifiche per i prossimi giorni. Una scelta che non farà piacere ai numerosissimi appassionati, che dovranno fare a meno della serie: ecco tutte le novità.

Endless Love cancellata: salta l’appuntamento con la soap, cosa andrà in onda al suo posto

Nihan riuscirà a liberarsi di Emir e di vivere finalmente al fianco di Kemal? È la domanda che i telespettatori di Endless Love si domandano già da diversi mesi. Il pubblico spera nel lieto fine per l’amata coppia della dizi turca, ma Emir Kozcuoglu non sembra essere intenzionato a mollare la presa. Anche nelle prossime puntate, Emir non metterà da parte l’ascia di guerra e orchestrerà nuovi piani ai danni di Soydere. Prossime puntate che subiranno delle modifiche in merito alla messa in onda.

Come è noto, la soap si avvia alle battute finali e, per questo motivo, Mediaset ha deciso di mettere in atto alcune variazioni con l’obiettivo di prolungare la messa in onda e non arrivare frettolosamente agli ultimi episodi. Nello specifico, la rete ha scelto di rinunciare all’appuntamento del fine settimana, cancellando Endless Love nel daytime del sabato pomeriggio.

A partire da sabato 25 gennaio, la soap turca non andrà in onda di sabato dalle 15.20 alle 16.30 come di consueto, ma resterà soltanto nel daytime feriale, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14 e 10 circa. Una strategia, quella di Mediaset, per assicurarsi la presenza della serie turca ancora per un bel po’ di settimane. Cosa andrà in onda al sabato al posto di Endless Love?

Canale 5 ha deciso di affidarsi anche una volta a una soap made in Turchia, trasferendo per la prima volta Tradimento nel daytime del sabato pomeriggio. La serie con Vahide Percin, l’amata Hunkar Yaman di Terra Amara, andrà quindi in onda due volte alla settimana: di sabato pomeriggio e di domenica sera, in prima serata, a partire dalle 21 e 30 circa.