Endless Love pessima notizia: cambiano (ancora) i palinsesti Mediaset a partire dal 6 settembre

Pessime notizie per gli amanti della soap opera turca Endless Love: Mediaset ha deciso di modificare nuovamente il palinsesto.

Il successo di Endless Love è stato tanto inaspettato quanto gradito da Mediaset che già prima della pausa estiva – avvenuta nella fase centrale di agosto – aveva deciso di puntare forte sulla soap opera turca in questa stagione televisiva.

Prima infatti le puntate venivano messe a disposizione degli spettatori su Mediaset Infinity e in orario pomeridiano sui canali televisivi, adesso le puntate in prima visione saranno tutte in prima serata.

Il cambio di palinsesto è già stato predisposto per la puntata d’esordio della stagione andata in onda lo scorso 30 agosto. Lo scorso venerdì infatti gli appassionati delle avventure di Nihan e Kemal hanno potuto godere di due puntate consecutive a partire dalle 21.30. Una programmazione che ha fatto storcere il naso a qualcuno visto che ha costretto tutti a rimanere svegli sino alle 23.30.

Il target di riferimento della soap sono persone adulte e anziane, le quali per ragioni differenti trovano difficoltoso seguire un programma che termina in tarda serata. Tuttavia sembra che il cambio di palinsesto abbia permesso a Mediaset di ottenere buoni risultati e che il cambio di orario non ha influito sugli ascolti.

Endless Love cambia nuovamente orario: ecco quando andrà in onda venerdì 6 settembre

Nelle scorse ore l’emittente ha infatti comunicato che Endless Love subirà un nuovo cambio orario, tuttavia questo spostamento non andrà incontro a coloro che hanno trovato difficile seguire le due puntate in prima tv di sera. A partire da domani 6 settembre 2024, infatti, le puntate inedite della soap opera turca inizieranno alle 21.45.

L’ulteriore slittamento d’orario potrebbe sembrare insignificante per molti, ma rendere ancora più complesso per chi già aveva difficoltà seguire per intero e con la giusta attenzione quanto accade. Con questo ulteriore slittamento la fine del secondo episodio è prevista intorno alla mezzanotte, un orario proibitivo per chi arriva da una lunga giornata di lavoro e si deve alzare presto il giorno successivo.

Gli appassionati potranno comunque recuperare le puntate non viste attraverso il tradizionale appuntamento pomeridiano. Mediaset ha infatti confermato la messa in onda delle puntate in seconda visione alle 14.10 a partire da sabato 7 settembre. Proprio nel fine settimana ci sarà un appuntamento extra large con la soap opera, visto che sia il 7 sia l’8 settembre ci sarà un bis con puntate che inizieranno alle 14.45 e finiranno alle 16.30.

La decisione di inserire un doppio appuntamento nel finesettimana è stata presa al fine di trainare gli ascolti dell’esordio stagionale di Verissimo, il programma contenitore condotto da Silvia Toffanin che andrà in onda proprio al termine della seconda puntata di Endless Love sia sabato 7 che domenica 8 settembre.