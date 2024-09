Endless Love, Kemal senza freni: gesto tremendo che sconvolge tutti. Spoiler 7 settembre

Dopo una breve pausa estiva, Endless Love è tornata in onda e lo ha fatto col botto. La soap opera turca, approdata in Italia lo scorso marzo, ci ha messo pochissimo ad appassionare il pubblico, che segue con passione le vicende (tormentate) di Nihan Sezin e di Kemal Soydere. I due innamorati sono stati costretti a fare i conti con la perfidia di Emir Kozcuoglu fin dalle prime puntate della dizi e la situazione non migliorerà nelle prossime. Al contrario, la lotta tra Kemal ed Emir si farà sempre più accesa nella seconda ed ultima stagione del serial turco. Stagione che è iniziata con Soydere incarcerato, costretto a scontare la sua pena dopo aver sparato proprio al suo rivale di …

Dopo una breve pausa estiva, Endless Love è tornata in onda e lo ha fatto col botto. La soap opera turca, approdata in Italia lo scorso marzo, ci ha messo pochissimo ad appassionare il pubblico, che segue con passione le vicende (tormentate) di Nihan Sezin e di Kemal Soydere. I due innamorati sono stati costretti a fare i conti con la perfidia di Emir Kozcuoglu fin dalle prime puntate della dizi e la situazione non migliorerà nelle prossime. Al contrario, la lotta tra Kemal ed Emir si farà sempre più accesa nella seconda ed ultima stagione del serial turco.

Stagione che è iniziata con Soydere incarcerato, costretto a scontare la sua pena dopo aver sparato proprio al suo rivale di sempre. La lite (l’ennesima) era nata dopo che Kemal aveva scoperto della relazione clandestina tra Emir e la sorella Zeynep. Nonostante questo, nelle prossime puntate della soap, l’ira di Kemal sarà rivolta verso qualcuno che non è Emir. L’ingegnere, dopo il duro periodo trascorso in prigione, metterà su un vero e proprio piano di vendetta, studiato nei minimi dettagli. In particolare, nell’episodio in onda il 7 settembre, Soydere si renderà protagonista di un drastico gesto, che non potrà passare inosservato. In seguito gli spoiler nel dettaglio.

Endless Love, le anticipazioni della puntata del 7 settembre: Kemal furioso, la vendetta è terribile

La seconda stagione di Endless Love sarà incentrata particolarmente sulla piccola Deniz, la figlia nata dall’amore tra Kemal e Nihan. Peccato, però, che tutti crederanno che la piccola sia figlia di Emir e che la verità sarà taciuta a lungo prima di venire a galla. Prima di tutto questo, però, il pubblico assisterà a quello che sarà un minuzioso piano di vendetta di Kemal, deciso a togliersi diversi sassolini dalle scarpe dopo la dura esperienza vissuta in carcere.

Rinchiuso in una cella in isolamento, Kemal ha subito numerose violenze e vessazioni da parte delle guardie carcerarie, in particolare di Sitky. Sarà proprio lui a finire nel mirino di Soydere che, una volta libero, deciderà di ripagare con la stessa moneta l’uomo, rinchiudendolo in una piccola cella, molto simile a quella dove è stato rinchiuso lui.

Dopo aver portato in un luogo sicuro la moglie e la figlia della guardia, Kemal si assicurerà che l’uomo resti rinchiuso per un anno intero, proprio come accaduto a lui, senza la possibilità di vedere né parlare con la sua famiglia. Appuntamento dal lunedì al venerdì alle 14 e 10 e il venerdì sera alle 21 e 20 per tutte le novità.