Endless Love terribile episodio: Emir esagera, finisce in tragedia. Spoiler prossimi giorni

La storia ha certamente avuto degli sviluppi tanto inattesi quanto particolari con Leyla e Nihan che avranno un confronto durissimo. Nihan ormai è pronta a parlare con Kemal, tuttavia le cose non andranno come preventivato perché Emir invierà a sua moglie un video con la piccola, facendole delle vere e proprie minacce.

Intanto Kozcuoğlu farà leva sulla donna e la spingerà a tornare con lui. Una volta in libertà Kemal all’esterno della prigione troverà la sua famiglia, Fehime e Huseyn potranno così abbracciare il figlio, ci saranno però anche gli altri e quindi Leyla, Zehir e Asu.

Endless Love: spoiler prossimi giorni, cosa accadrà

Gli ultimi episodi di Endless Love si sono fatti sempre più tesi e nei prossimi giorni andrà sempre peggio dal punto di vista narrativo con puntate ad alta tensione. La famiglia Soydere, dopo quanto accaduto, è pronta a tirare un sospiro di sollievo e festeggiare ma ovviamente la situazione non potrà essere felice come avevano immaginato. Kemal infatti noterà che c’è anche Nihan ad aspettarlo.

La moglie di Emir andrà verso l’uomo per rivelargli tutta la verità, nello specifico quanto riguarda il marito e la figlia. Sarà in quel momento, proprio quando i due sono quasi vicini, che Nihan riceverà un video da parte di Emir. L’uomo infatti minacciandola, farà leva sulla piccola, invitandola a non parlare per evitare ripercussioni sulla figlia.

A quel punto la donna in lacrime sarà costretta a rinunciare, desistere dalle sue intenzioni e dire una bugia sulla sua presenza in quel momento. Leyla però andrà su tutte le furie, infatti non apprezzerà il suo gesto, il fatto di essere ancora lì ad angosciare l’uomo, dopo tutto quello che è accaduto. “Non c’è posto per te qui”, dirà a gran voce, invitandola a tornare a casa.

Successivamente però Nihan continuerà a vedere Emir che provocherà la moglie fino al punto cruciale. Questa, esasperata dal suo comportamento, le rivelerà che Deniz non è sua figlia “Questa volta non sarò tua prigioniera”. A causa di questa situazione ovviamente Emir avrà una durissima reazione, vendicandosi ancora una volta. Ormai è pronto a tutto, anche a fare del male alla bambina pur di ferire sua moglie.

Nihan dopotutto non è mai stata libera di amare veramente Kemal perché di fatto ha dovuto sposare Emir subito dopo e quindi la sua vita personale è stata sempre molto travagliata. Emir ha poi incastrato Ozan, suo cognato, obbligandolo appunto a combinare le nozze con sua sorella. Quando Ozan è morto, Nihan però si è sentita libera, quel ricatto avanzato a suo fratello ormai non aveva più basi e quindi ha iniziato a contrastare il marito con tutte le sue forze, stanca ormai della vita condotta insieme.