Endless Love, arriva la notizia tanto attesa: una gioia immensa per i fan

In Italia la soap si è conclusa ufficialmente il 4 febbraio, con un finale drammatico che ha colpito tutti. Il pubblico, però, non ha di certo dimenticato Endless Love e quella storia che, per circa un anno, ha fatto sognare ed emozionare. La nota positiva è che, ben presto, la serie turca sarà riprodotta in replica su Rete 4, di mattina, nella fascia attualmente occupata dalle repliche di Terra Amara.

Le belle novità, però, non terminano qui perché proprio nelle scorse ore è arrivata una notizia che ha letteralmente riempito il cuore dei numerosi appassionati della dizi. L’annuncio riguarda Neslihan Atagul, la protagonista assoluta della soap, in grado di far innamorare il pubblico di ogni età (e di ogni parte del mondo) col ruolo della pittrice Nihan Sezin. Ecco di cosa si tratta.

Splendida novità per Neslihan Atagul, l’attrice protagonista della soap Endless Love

Quando una soap fa compagnia ai telespettatori quotidianamente, è difficile non affezionarsi agli attori che danno vita alle storie. È proprio quello che è accaduto con i protagonisti di Endless Love: anche se la soap è terminata (in Turchia, l’ultima puntata è stata trasmessa nel 2017), il pubblico continua a seguire con passione gli attori. E, oggi, può gioire per la dolcissima Neslihan Atagul.

L’attrice turca e il marito Kadir Dogulu, anche lui attore, sono diventati genitori del loro primo bambino! La splendida notizia è iniziata a diffondersi nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 marzo, giorno in cui il piccolo è venuto alla luce. Durante la gravidanza, l’attrice ha condiviso diverse foto con il pancione, mostrandosi più bella e radiosa che mai. Una gioia immensa per Neslihan e Kedir, ormai legati da tanti anni e felicemente sposati dal 2016.

Una storia d’amore che l’attrice ha raccontato anche a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Nel talk di Canale 5, la Atagul ha descritto qual è la forza della loro relazione: “La fiducia, la comprensione, la voglia di riuscire a capirsi e il sostegno.” Un amore nato sul set, poiché i due si sono conosciuti proprio durante le riprese del primo progetto a cui hanno lavorato insieme.

Liti o tensioni sul set? Assolutamente no: “Sentiamo la mancanza l’una dell’altro, non possiamo stare lontani per molto tempo. Poter stare insieme, sia a casa che nel lavoro, ci dà la possibilità di condividere ogni momento e renderlo unico”, ha raccontato la Atagul. E tra i momenti più emozionanti che hanno condiviso ci sarà senza dubbio la nascita del loro bambino, il coronamento di un grande amore