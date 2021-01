Emma Stone incinta: aspetta il primo figlio da Dave McCary

Potrebbe esserci un’altra mamma a Los Angeles. L’attrice Emma Stone è stata paparazzata dal Daily Mail per le vie della città, lo scorso 30 dicembre, con un pancione che lascia ben poco all’immaginazione. Una fonte avrebbe poi confermato la notizia anche al magazine PEOPLE.

L’attrice, star di film come La La Land e Birdman, sarebbe quindi in attesa del primo figlio con il marito, l’attore Dave McCary.

I due hanno annunciato il loro fidanzamento a dicembre 2019, a due anni di distanza dalla conferma del loro rapporto sulle pagine di PEOPLE.

Leggi anche Prepariamoci al reboot di Sex and The City, ma senza Samatha

Emma Stone si sarebbe sposata in segreto

Emma Stone e McCary, star comica del Satuday Night Live, sono molto riservati sulla loro vita privata (Emma Stone non è neanche su Instagram, ndr.). Secondo quanto riportato da PageSix, i due si sarebbero sposati in segreto poco dopo il lockdown della scorsa primavera. La notizia del matrimonio, però, sarebbe trapelata a diversi mesi di distanza, a settembre dello scorso anno.

Dai due diretti interessati non sono mai arrivate conferme, ne tanto meno smentite, e ad oggi non è ancora arrivato nessun commento sulla possibile gravidanza di Emma Stone da parte dei suoi collaboratori.

“Due persone di grande successo nel settore dell’intrattenimento non sempre danno all’altro lo spazio di cui ha bisogno” ha raccontato una fonte al magazine PEOPLE. Questo però non è il caso di Emma Stone e Dave McCary, perché “lui la incoraggia e lei lo adora”.

L’indizio che ha fatto capire ai suoi fan che si sarebbe sposata con Dave McCary

Tra l’altro, si legge proprio su PEOPLE che i fan avevano ipotizzato che la coppia si fosse sposata in segreto quando Emma Stone è apparsa in un’intervista, in video collegamento, con Reese Witherspoon.

Durante l’intervista l’attrice premio Oscar indossava un anello piuttosto importante al posto dell’anello di fidanzamento che aveva sempre indossato in precedenza. Il nuovo anello sembrava così confermare il matrimonio anche se, come detto, i due neo sposi non hanno mai confermato o smentito la notizia.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla dolce attesa di Emma Stone. Probabilmente scopriremo nelle prossime settimane, o mesi, quando nascerà il bambino. Sempre se i due, vista la loro grande riservatezza, non decideranno di tenerlo segreto ancora per un po’.