Emma Marrone emoziona i fan prima dell’inizio del Festival di Sanremo: “Un dolce e lungo bacio”

Emma Marrone, cantante amatissima in Italia, ha già emozionato i suoi fan ancor prima di cantare il suo brano inedito sul palco del Festival di Sanremo

Emma Marrone, cantante diventata nota dopo la sua partecipazione alla Scuola di Amici di Maria De Filippi e vittoria nel 2010.

L’artista parteciperà al Festival di Sanremo per la sua quarta volta. Emma ha già vinto la sfida nel 2012 con il suo brano Non è l’Inferno ed è pronta alla ribalta con il suo nuovo brano Apnea.

La canzone parla “d’amore in modo esplosivo” e sappiamo già che ci emozionerà nel profondo. La Marrone ama il Festival, soprattutto il FantaSanremo, ed è pronta a tutto.

Poco prima delle prime prove sul palco dell’Ariston, la cantante emoziona i suoi fan con uno scatto dal suo passato. La Marrone sa proprio come far sciogliere il suo pubblico

Emma Marrone e lo scatto del padre: i social in lacrime prima dell’inizio del Festival di Sanremo

Emma Marrone è già a Sanremo. La cantante è pronta per fare le prime prove sul palco del Teatro dell’Ariston prima dell’inizio della vera gara.

L’ex allieva di Amici è arrivata nella città dei fiori lunedì 22 gennaio e ha già mostrato qualche look mozzafiato. “Farò del mio meglio perché questo Festival è per la mia famiglia e la mia gente” scrive la cantante sul suo profilo Instagram.

Emma è orgogliosa e grata per le persone che le sono sempre state accanto nonostante tutto e sembra che sia tornato l’amore con Stefano De Martino.

“Per chi mi ha accarezzato l’anima e mi ha accolta e capita… Per tutto l’amore che ci siamo dati… Vi lascerò senza fiato… Sarà un dolce e lungo bacio… Vi amo belli miei…. Tutti” continua a scrivere la Marrone.

La didascalia si trova sotto un post commovente pubblicato dalla cantante. Si tratta di una foto passata scattata durante uno dei suoi concerti.

Lo scatto ritrae il padre e la madre di Emma. La donna è poggiata sulle gambe dell’uomo che la cinge con un braccio e guarda fiero sua figlia sul palco.

Non è la prima volta che la Marrone mostra suo padre dui social. L’immagine fa venire le lacrime agli occhi ai suoi fan.

Il 5 settembre 2022, il papà di Emma ci ha lasciato a causa di una leucemia.

La Big era molto legata al padre e per lui ha anche fatto un tatuaggio: una ancora con sotto scritto in stampatello “PAPA’“.

Che il Festival di Sanremo di questo anno sia una nuova occasione per la cantante per parlare di lui e della sua famiglia?