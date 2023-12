Elodie svela il suo profumo preferito. La marca scelta è soprendente e lascia i fan sbigottiti

La cantante Elodie ci svela qualche trucchetto di moda e rivela la sua fragranza preferita. La marca del profumo è davvero inusuale

Elodie è una cantante uscita anni fa dalla Scuola di Amici di Maria De Filippi. La ragazza arrivò seconda in classifica, ma il suo successo non è tardato ad arrivare.

La cantante ha appena concluso una tournée per tutta Italia e quasi tutti i suoi concerti sono andati sold out. In attesa dell’uscita del suo prossimo album, scopriamo insieme quale è la sua fragranza di profumo preferita.

La scelta è alquanto sorprendente

Il profumo preferito di Elodie lascia i social sbigottiti

Elodie è famosa sia per le sue canzoni, ma anche per il suo stile. La cantante quando si esibisce valuta tutto in ogni singolo dettaglio, anche il ballo finendo per fare delle performance pazzesche.

Eh sì, Elodie è proprio un’artista poliedrica. Cambiata moltissimo negli ultimi anni, adesso la cantante ha uno stile glamour e trendy, ma anche un po’ dark e audace.

La scelta del suo profumo preferito non è casuale, ma rispecchia perfettamente il suo stile.

A rivelare la fragranza è il content creator Pietro Lattao che si diverte proprio nello scovare quali siano i gusti delle celebrità più famose e seguite sui social.

A quanto pare, Elodie ama una fragranza creata da Jo Malone London e l’ha indossata anche durante la sua partcipazione al Festival di Sanremo 2023.

Il profumo, per l’esatezza, è il Myrrh & Tonka. E’ una fragranza diversa dal solito perché presenta delle componenti orientaleggianti e intense.

Solitamente non si sentono questi profumi negli store di tutto il Mondo di Jo Malone London.

La fragranza che ama indossare Elodie presenta un cuore ambrato, molto speziato al sapore della mirra e caldo, mentre il fondo è di fava tonka che dona al profumo un effetto vellutato.

Presente anche la vaniglia e la mandorla per rendere l’effetto finale ancora più sexy e dolce.

Diciamo che fino a qui il profumo rispecchia perfettamente la personalità di Elodie che ama osare con il suo look abbinando stili totalmente diversi, come ci ha fatto anche vedere sulla sua prima passerella a Parigi.

Si sa che la cantante ama stupire e lo fa anche con questa fragranza di Jo Malone London.

Infatti, al suo interno contiene anche la lavanda, un fiore che ha poteri rilassanti e benefici sull’umore. Che sia stata proprio questa l’arma vincente che ha utilizzato Elodie durante le sue esibizioni al Festival di Sanremo?

L’effetto finale con mirra, lavanda e fave tonka rendono questa fragranza unica, dolce ma non stucchevole, conturbante e brillante.

Direi che questi sono tutti aggettivi che combaciano perfettamente con la descrizione dell’artista Elodie