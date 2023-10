Elodie, la prima volta sulla passerella a Parigi: la cantante conquista con look super trasparente

Tantissime le star che hanno sfilato per L’Oréal Paris durante la Fashion week che si è tenuta nella capitale francese

Walk Your Worth è il nome scelto da L’Oréal Paris per la sfilata andata in scena nel contesto della Settimana della moda di Parigi. Una vera e propria dichiarazione d’intenti quella del noto marchio che sulla passerella ha portato tantissime delle sue ambasciatrici per celebrare la figura femminile e la sua definitiva emancipazione. Una tradizione che va avanti ormai da sei anni riscontrando ogni volta un successo incredibile.

Tra le personalità scelte non poteva mancare la cantante Elodie, al debutto nei défilé. Non è stata l’unica a far sventolare alta la bandiera italiana, con lei c’era anche Miriam Leone – legata a filo doppio col brand. Erano in buona compagnia, comunque, visto che le tantissime stelle presenti nel roster di L’Oréal. Neanche c’è bisogno di dirlo, i look che hanno sfoggiato sono mozzafiato.

Elodie debutta in passerella a Parigi: è incredibile nell’outfit trasparente

Festeggia il sesto anno da protagonista alla Fashion week di Parigi L’Oréal Paris, mettendo in scena l’ennesimo incredibile show. A sfilare nell’evento Walk Your Worth tantissime star che hanno prestato il proprio volto al noto brand, tra queste ricordiamo: la cantautrice di origine messicana Camila Cabello, la supermodella Kendal Jenner ma anche due italiane, l’attrice di successo Miriam Leone – in abito bianco con pancino in bella mostra – ed Elodie.

Proprio quest’ultima ha fatto il proprio esordio in passerella, senza alcuna sbavatura – è nata per farlo. È infatti da poco diventata ambassador per il make-up, quale occasione migliore per festeggiare l’ingresso nell’illustre famiglia. L’outfit scelto è audace, ha messo in risalto i lati più oscuri del suo carattere donandole più consapevolezza durante il primo catwalk.

A firmare l’abito è Isabel Marant, il tessuto praticamente trasparente lambisce leggero le caviglie della cantante, oscurando a fasi alterne la calzatura scelta per l’occasione. Il colore per la serata è il nero, splende anche grazie al doppio bracciale e agli orecchini a semi-spirale – entrambi di un cromato non troppo eccessivo.

Sorride alle telecamere e al pubblico, forse anche lei stenta a crederci. Eppure la maison pare averci visto lungo, considerato che l’ha assurta a vera e propria musa ispiratrice. Elodie ringrazia e ricambia incantando – senza troppi sforzi – tutti i presenti.