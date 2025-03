Elodie svela particolari intimi su Iannone a Domenica In

Ospite a Domenica in, Elodie si è raccontata in una chiacchierata con Mara Venier parlando dei suoi successi ma anche della sua vita privata e dell’amore che la lega ad Andrea Iannone. Reduce dal festival di Sanremo e in sale con il film “Gioco pericoloso” in cui è protagonista, ha aperto il suo cuore parlando degli ultimi dieci anni della sua vita.

Cosa ha raccontato Elodie a Domenica In, tra successo e amore per Andrea Iannone

“Nel giro di dieci anni hai avuto un successo pazzesco, sei bella, sei brava, ci sarà qualcuno che rosica“, l’ha incalzata Mara Venier, e lei ha risposto candidamente: “Ci sarà pure qualcuno, ma nemici non ne ho“. E poi ha spiegato che non avrebbe mai immaginato di riuscire a fare questo mestiere che ha definito complicato: “Sto imparando a farlo, sono felice di aver potuto fare un percorso di crescita. Non vedevo l’ora!”

Mara Venier ha poi detto di essere stata colpita, in tutte le interviste viste, dal fatto che Elodie è profondamente vera, ha avuto una vita complicata con momenti anche difficili, che ha sempre raccontato senza filtri, definendola una persona completamente libera, facendo una sua forza l’essere diretta con il pubblico, che poi è uno degli elementi per cui è tanto amata. “Glielo devo, se qualcuno ti deve scegliere è giusto che lo faccia sapendo la verità, ha sottolineato la cantante.

Che ha proseguito: “Odio le persone che non sono vere, anche perché io non giudico mai. Per me ogni storia ha la sua dignità, il suo diritto di esistere, bisognerebbe accogliere, anzi proprio gli errori io amo degli altri. Quindi al mio pubblico devo l’onestà, io sono questa“. E a proposito del suo vissuto ha precisato: “Il mio passato lo amo, lo guardo con altri occhi, ciò che mi ha fatto soffrire ora è la mia culla. Il tempo cambia il modo in cui guardi al dolore e questo è un grande regalo della vita“, dicendosi pacificata con i suoi genitori.

Degli uomini dice che li vuole gentili e che sappiano ridere, quindi è arrivato il momento di parlare del suo fidanzato, il pilota di Moto GP Andrea Iannone, con cui sta da tre anni e per il quale ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine: “Quando l’ho visto, ho capito che volevo stare con lui, volevo renderlo felice. Aveva gli occhi grandi, belli e dolci. Ma quando ci siamo conosciuti aveva lo sguardo un po’ malinconico. Mi ci sono tuffata“.

“Adesso dico una cosa un po’ pazza, ho questo pensiero folle, penso di portare tanta positività nella vita delle persone, non so perché ma credo di avere un’aura positiva che fa stare bene“, ha poi aggiunto l’artista.

Da fan non si perde le sue gare, quando può: “Io lo seguo nelle gare. Mi mette adrenalina. Mi piace proprio andare a vedere le corse. Faccio il tifo per lui, ma non sto in apprensione”. A quel punto Mara l’ha incalzata: “E quando arriva sudato…?” e la risposta vela particolari intimi: “Cioè ragazzi voi non potete capire, è sexy, è molto virile, è maschio“.

Infine ha svelato che per il suo carattere è anche stata allontanata dai box: “Sono tesa, sono competitiva, nessuno deve parlare. Una volta mi hanno cacciato dal box per il mio carattere, appena qualcuno dice qualcosa io lo guarda male. Dovevano stare tutti zitti. Ora mi chiudono in una specie di track, rimango da sola ormai. Ma va bene“, ha aggiunto scherzando.