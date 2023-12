Elisabetta Gregoraci si prepara al Natale nella sua casa sfarzosa nel Principato di Monaco

E’ tutto pronto in casa di Elisabetta Gregoraci. Eccola intenta nel fare l’albero di Natale nella sua villa di lusso nel Principato di Monaco

Elisabetta Gregoraci è una modella e conduttrice televisiva italiana. Molti se la ricorderanno per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020, stessa edizione in cui partecipò anche Tommaso Zorzi.

La Gregoraci è famosa da sempre, soprattutto da quando si è sposata con l’imprenditore Flavio Briatore. I due sono ormai separati, ma continuano ad avere un rapporto davvero stretto anche per il loro figlio 13enne Nathan Falco.

Dicembre è arrivato e a breve arriverà anche Natale. E’ tempo di preparare l’albero e di addobbare tutta la casa a tema.

Ecco che Elisabetta Gregoraci ci mostra come fare l’albero nella sua lussuosa casa nel Principato di Monato!

Elisabetta Gregoraci mostra il suo albero di Natale nella casa nel Principato di Monaco

La conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci non è riuscita a resistere e ha già fatto l’albero. Addirittura, lo ha addobbato prima dell’arrivo dell’8 dicembre.

La donna si trova nella sua casa di lusso nel Principato di Monaco che è posizionata a soli 500 metri di distanza da quella del suo ex marito Flavio Briatore.

Presente per l’occasione, anche il figlio Nathan Falco che ha aiutato sua madre ad addobbare l’albero.

Elisabetta mostra tutto il procedimento attraverso il suo profilo Instagram. Prima di tutto, tira fuori la scatola piena di decorazioni per le feste e l’abete ecologico.

In una storia scrive: “Albero sia… iniziamo“.

Nel secondo scatto, la Gregoraci si mostra intenta a sistemare i rami dell’albero aiutandosi con la scala. Ora è molto più rilassata rispetto a quando successe quel brutto imprevisto durante la conduzione di Battiti Live.

Di sfondo, la sua casa super di lusso.

Ha deciso di posizionare l’albero nel centro del suo grande salone.

Dopo un’oretta, ecco la storia che mostra tutti i dettagli dell’albero di Natale. Molte decorazioni sfarzose e molte altre regalatele dai fan.

La sua più amata è una “pallina” a forma di E (l’iniziale del suo nome) con su scritto: “Elisabetta, ci sei scoppiata dentro al cuore”.

Oltre alla Gregoraci e al figlio, era presente un aiutante d’eccezione. No, non pensare male, non è nessun uomo, ma un Babbo Natale meccannico enorme chiamato Elias.

Posizionato l’amichetto accanto all’albero, il lavoro si è concluso!

E’ tempo di balli sotto l’albero e di regali. Concluso il tutto, ecco che scappa anche un bacetto tra Elisabetta e l’amico meccanico. La Gregoraci è proprio contenta dell’arrivo del Natale e non vede l’ora di festeggiare!