Elisabetta Gregoraci, abito sensuale al Battiti Live 2023 ma non manca l’imprevisto: Alan Palmieri corre in suo aiuto

Elisabetta Gregoraci era semplicemente meravigliosa per la prima serata di Battiti Live 2023, peccato che nel bel mezzo della serata ci sia stato un contrattempo: l’intervento di Alan Palmieri è stato miracoloso.

Elisabetta Gregoraci ha dato al via alla nuova edizione di Battiti Live 2023. La show girl è conduttrice della kermesse musicale estiva dal 2017 e con lei ci sono Alan Palmieri e Mariasole Pollio. Proprio nel corso della prima puntata è accaduto l’impensabile e l’ex moglie di Flavio Briatore è stata salvata dal collega.

Un imprevisto che sul palco non ci voleva proprio. Per fortuna Palmieri ha avuto la prontezza di risolvere tutto ed evitare che accadesse il peggio.

Elisabetta Gregoraci, l’imprevisto durante la prima puntata di Battiti Live: salvata da Alan Palmieri

Elisabetta Gregoraci ha incantato tutti alla prima serata di Battiti Live, sfoggiando un meraviglioso abito nero con trasparenze e scollature che era da levare il fiato. Peccato, però, che abbia vissuto un imprevisto. Tuttavia il pericolo è stato scampato grazie all’intervento di Alan Palmieri.

A riprendere quanto accaduto Telenorba, canale su cui è trasmesso l’evento. Durante la prima puntata, che si è tenuta a Bari, la bella Gregoraci è inciampata nel vestito che si era incastrato tra gli scalini del palco. Menomale che Palmieri è corso subito ad aiutarla, evitando che cadesse e si facesse male.

Per fortuna non è accaduto nulla di grave e la Gregoraci ha potuto continuare a condurre Battiti Live. La show girl con il suo abito total black era raggiante. Per l’occasione ha sfoggiato un capo di Daniele Morena, stilista molto amato dalle celebrità. Il vestito, come si vede dall’immagine, era lungo con una gonna trasparente.

Aveva poi un bodysuit integrato con scollatura incrociata e il cut-out triangolare che lasciava gran parte del ventre scoperto. Così la Gregoraci ha mostrato anche i suoi addominali di ferro, frutto di un duro allenamento cui si sottopone praticamente ogni giorno. Per la prima di Battiti Live era semplicemente incantevole. Ma siamo sicuri che non sarà da meno per gli altri appuntamenti.

L’ex moglie di Flavio Briatore è approdata a Bari con ben cinque trolley, nei quali ci saranno sicuramente altri vestiti meravigliosi e sensuali. Per ora ci ha lasciati tutti a bocca aperta e non ci resta che aspettare i prossimi outfit. Probabile che dopo l’incidente sul palco decida di sfoggiare qualcosa di corto. Del resto ha anche delle splendide gambe da mostrare.