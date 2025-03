Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato, chi è Ernesto Iaccarino

Il gossip impazza e tutti cercano conferme sul nuovo presunto fidanzato di Elisa Isoardi. La conduttrice nota per la Prova Del Cuoco, impegnata più di recente con Linea Verde, avrebbe trovato un nuovo amore dopo una pausa di ben sei anni dalla precedente relazione stabile, quella con il leader della Lega Matteo Salvini, e dalla fugace storia con l’imprenditore Alessandro Di Paolo.

Ma cosa sappiamo di preciso di questa nuova storia d’amore? Sarà vero che il cuore di Elisa Isoardi e di Ernesto Iaccarino batte all’unisono? Ma soprattutto, chi è Ernesto Iaccarino? Scopriamolo.

Chi è Ernesto Iaccarino, il nuovo amore di Elisa Isoardi

Il nome del presunto nuovo amore di Elisa Isoardi è stato svelato dalla nota testata giornalistica La Repubblica e la notizia è subito stata ripresa a cascata da tutti i magazine online. Ed è un nome noto nel mondo food, dato che Ernesto Iaccarino è un chef stellato oltre che un imprenditore.

Più precisamente Iaccarino è nato nel 1970 e si è laureato in Economia e commercio alla Bocconi di Milano. Poi però ha fatto della sua passione il suo lavoro e attualmente è chef nel ristorante di famiglia, fondato dal nonno Alfonso che con la stessa insegna ha locali a Toronto, in Canada, in Nuova Zelanda, negli Stati Uniti e a Macao.

Ma dove si sono incontrati i due, e come si sono innamorati?

A quanto pare i due sarebbero volati insieme a Dubai lo scorso Capodanno, quindi sarebbero già diversi mesi che si stanno frequentando. Probabilmente galeotto è stato un pranzo o una cena presso il ristorante due stelle Michelin in cui Iaccarino lavora, cioè il Don Alfonso 1890 a Sant’Agata Sui Due Golfi in provincia di Napoli.

Ma non è dato sapere, ancora, Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino mantengono al momento un riserbo strettissimo e non hanno confermato il legame. Certo, non lo hanno nemmeno smentito!

C’è chi non vedeva l’ora di sapere che finalmente Elisa Isoardi si è lasciata andare a un nuovo amore, e chi ancora non ci crede del tutto, soprattutto se non arriva la conferma dai diretti interessati o almeno una foto in cui i due sono paparazzati mentre si baciano appassionatamente.

Ad ogni modo i rumors lanciati da chi gli sta vicino indicano che il legame tra loro sarebbe fortissimo e nonostante la riservatezza farebbero davvero molta fatica a nascondere i loro sentimenti. D’altronde, se non è arrivata la smentita ufficiale, c’è modo di credere che tra Elisa ed Ernesto sia davvero scattata la scintilla.