Elisa Di Francisca, l’odio social e le richieste di soldi: polemiche dopo l’indiscrezione di Selvaggia Lucarelli, cosa è successo

Elisa Di Francisca, la schermitrice e campionessa olimpica che abbiamo visto lo scorso dicembre ad “Atreju la via italiana“, l’evento organizzato da Fratelli d’Italia al Circo Massimo, a Roma, è andata in tendenza sui social dopo l’indiscrezione di Selvaggia Lucarelli

Quest’ultima ha commentato quel che sarebbe successo in relazione alla reazione dell’atleta contro gli odiatori del web, per i fatti accaduti durante le Olimpiadi di Parigi 2024, quando era intervenuta ai microfoni di Rai Sport per commentare le parole di Benedetta Pilato, reduce da una gara in cui era arrivata quarta.

All’epoca la vicenda era stata bollata dai media come una gaffe di Elisa Di Francisca, altri spettatori e sportivi un po’ meno teneri avevano commentato con sdegno le sue parole, seppur rimanendo su toni civili.

Altri ancora avevano fatto partire una vera e propria shitstorm sui social nei suoi confronti. Ed allora ecco la sua reazione, spiegata dall’indiscrezione pubblicata sulle storie Instagram di Selvaggia Lucarelli.

Elisa Di Francisca avrebbe chiesto agli haters di pagarla per evitare cause

Ma cosa è successo? Andiamo per gradi e raccontiamo tutto l’accaduto, la vicenda risale al luglio 2024. “C’è o ci fa? È surreale quest’intervista, io rabbrividisco“, aveva detto l’ex schermitrice Elisa Di Francisca durante una trasmissione della Rai riferendosi alle parole della nuotatrice Benedetta Pilato, che si era definita “troppo contenta” per il quarto posto ottenuto nella gara dei 100 rana delle Olimpiadi di Parigi 2024, a un solo centesimo dal bronzo.

Va detto che Benedetta Pilato, diciannove anni, aveva reagito positivamente – anche se di fatto era stata eliminata dal podio – perché comunque il quarto posto attestava un successo personale rispetto alle precedenti olimpiadi di Tokyo, quando fu addirittura squalificata. Un’esultanza legittima che Di Francisca aveva criticato duramente.

Le critiche sui social

In seguito a questo la schermitrice è stata bersagliata sui social con critiche aspre, insulti e offese inaccettabili, tanto che ha deciso di reagire. Ma invece di presentare una denuncia querela a carico degli haters e di aspettare il processo davanti ai giudici, Di Francisca avrebbe pagato un avvocato per mettersi in contatto con i presunti diffamatori al fine di trovare un accordo economico ed evitare così una causa.

In ballo ci sarebbero fino a oltre 50 mila euro di richiesta di risarcimento da parte di Elisa Di Francisca, somma chiesta per non procedere per vie legali, almeno secondo quanto sostenuto da Selvaggia Lucarelli.

Per chiarire il fatto è bene precisare che rivolgersi ad un legale per mandare diffide a presunti colpevoli e cercare una risoluzione bonaria con una richiesta di risarcimento danni per evitare di procedere penalmente rientra nel diritto di difesa di chi è vittima del reato di diffamazione.

Ad ogni modo, la giornalista ha chiosato: “Anche Elisa Di Francisca ha incaricato il solito studio per mandare lettere a commentari in cui si chiede di cercare un accordo economico per evitare cause. Ignorate. Tra l’altro ho visto uno di questi commentatori per cui è stata inviata una lettera. Era una critica più che educata. Che imbarazzo“.