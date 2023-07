Elio, chi è il presunto, nuovo fidanzato di Belen Rodriguez: gli inediti dettagli

Belen Rodriguez avrebbe un nuovo fidanzato, la show girl argentina si sarebbe lasciata con Stefano De Martino e al suo fianco ci sarebbe un uomo: la bomba di gossip.

Sono settimane che si parla di una crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, stando agli ultimi gossip, si tratterebbe di una vera e propria separazione: la show girl avrebbe già un nuovo fidanzato.

E’ questa l’ultima indiscrezione sulla show girl argentina che confermerebbe in primis la rottura con Stefano e in più una nuova storia d’amore per la bella Belen.

Belen Rodriguez e il nuovo fidanzato, le ultime voci sulla show girl argentina

Tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sarebbe una crisi passeggera ma una vera e propria rottura e, secondo Deianira Marzano, la show girl argentina avrebbe già un nuovo fidanzato, motivo per cui sarebbe più che serena.

Se in passato la separazione da Stefano De Martino aveva fatto soffrire molto la Rodriguez, questa volta ci sarebbe un altro uomo nella sua vita. Secondo la Marzano Belen starebbe frequentando Elio, un imprenditore bergamasco di quarant’anni che lavora nel mondo dei motori.

A far impazzare il gossip su una crisi tra Stefano e Belen erano stati alcuni dettagli che non erano passati inosservati, entrambi avevano smesso di mettere la fede, non compaiono assieme sui social da tempo e la show girl avrebbe cancellato anche l’ultimo selfie felice scattato con De Martino.

Secondo la Marzano tra Belen ed Elio ci sarebbe una frequentazione, la coppia avrebbe trascorso un weekend in un resort di lusso in montagna. Si mormora, inoltre, che la show girl argentina avrebbe trascorso molto tempo con lui alla festa di Ignazio Moser, party in cui Stefano – nonostante l’amicizia con l’ex o attuale cognato – non c’era.

Belen ed Elio si sarebbero conosciuti quando lei stava con Antonino Spinalbese, ma adesso i due si sarebbero iniziati a frequentare. La Rodriguez avrebbe iniziato a seguirlo su Instagram, un tempismo che potrebbe confermare le voci su una presunta relazione. Chiaramente si tratta solo di indiscrezioni, la stessa Marzano spiega che bisogna prendere tutto con le pinze.

Ma che tra Stefano e Belen sia accaduto qualcosa apparerebbe evidente dalle ultime ‘mosse social’ di entrambi. La Rodriguez qualche giorno fa aveva scritto: “Si ricomincia“. Poi c’è stato il selfie eliminato e ancora il viaggio di De Martino solo con Santiago a Londra. Per avere la certezza, però, bisognerà attendere qualche comunicazione ufficiale.