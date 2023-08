Elettra Lamborghini, da bomba sexy a comica è un attimo: il retroscena del video clip fa ridere tutti

di Elettra Lamborghini in uno dei suoi video clip, ci ha regalato come sempre delle emozioni positive e divertenti.

Se c’è una cosa che sappiamo di Elettra Lamborghini, è che sa come attirare l’attenzione. Dalla sua immagine da bomba sexy al suo nuovo ruolo da presentatrice di un programma comico, sembra che non ci sia mai un momento noioso con lei. Mentre girava uno dei suoi video musicali, Elettra ci ha mostrato il suo lato divertente e auto ironico, lasciando ridere tutti.

Elettra Lamborghini e la clip virale sui social

Il video clip di Elettra Lamborghini inizia come potremmo aspettarci: appare in abiti sexy, con pantaloncini corti, tacchi alti e un top reggiseno mozzafiato, mentre sta facendo il Car Wash, come nei film americani. C’è però un colpo di scena. Mentre inizia a lavare l’auto con una spugna, una schiuma di sapone schizza e le finisce dritta in faccia.

Elettra, anziché reagire con frustrazione o imbarazzo, accoglie la situazione imbarazzante con grande entusiasmo. Con metà viso coperto di schiuma bianca come una barba da babbo Natale, inizia a fare smorfie buffe e a ridere insieme ai suoi colleghi del set.

Il messaggio che vuole inviare attraverso questo video

Questo dietro le quinte rivela una sfaccettatura di Elettra che già in molti avevano visto prima: la sua natura giocosa e spensierata. Mentre molte celebrità potrebbero essere troppo preoccupate della loro immagine per accettare un momento così buffo sul set, Elettra dimostra di avere una sicurezza in sé stessa che le permette di mettersi in gioco e divertirsi senza pensieri in qualsiasi situazione le si proponga.

Con il suo stile unico, Elettra sfida le convenzioni e condivide l’idea che la comicità e le risate possono unire le persone. In un mondo spesso pieno di notizie tristi e stressanti, un momento di leggerezza come questo è come una boccata d’aria fresca.

Non si può fare a meno di notare anche l’aspetto del video come messaggio di potere femminile. Mentre Elettra indossa ancora abiti che mettono in risalto la sua bellezza, questa volta lo fa mentre si immerge nella situazione, apparentemente meno sexy di quello che era previsto. La vera forza deriva dalla capacità di ridere delle situazioni imbarazzanti e di non prendersi troppo sul serio.

Elettra Lamborghini stupisce ancora, questa volta non solo con il suo aspetto sensuale, ma anche con la sua comicità spontanea e coinvolgente. Il dietro le quinte del suo video clip al car wash rivela un aspetto di Elettra: la sua natura giocosa, audace e divertente. Mentre pulisce l’auto nel suo outfit da pin-up e si trasforma in una sorta di clown della schiuma, ci fa ridere e ci fa sentire più leggeri.