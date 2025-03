Eleonora Giorgi, le disposizioni per i suoi funerali: aveva scelto due canzoni per l’ultimo addio

In una recente intervista a Vanity Fair, Eleonora Giorgi aveva svelato di aver già dato disposizioni per il suo funerale, chiedendo ad un’amica di occuparsi dell’organizzazione.

“Eri sempre sorridente pur nel verdetto”. Le parole che Carlo Verdone ha dedicato alla sua amica e collega hanno racchiuso perfettamente la forza straordinaria con cui Eleonora Giorgi ha affrontato la malattia. L’attrice si è spenta a 71 anni a causa di un tumore al pancreas che aveva scoperto nell’autunno del 2023. Una diagnosi terribile, ma che non le ha mai tolto il sorriso.

Nel corso di questi mesi difficili, l’attrice non ha mai smesso di aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute, invitando tutti a vivere a pieno la propria vita, senza sprecare il proprio tempo. Negli anni della malattia, Eleonora ha rilasciato diverse interviste, anche televisive, e lo scorso ottobre, a Vanity Fair, aveva raccontato di aver già dato disposizioni precise per il giorno dei suoi funerali.

Eleonora Giorgi, le volontà dell’attrice per i suoi funerali: “Devi fare un servizio eccellente”

Eleonora Giorgi si è spenta nella mattina di lunedì 3 marzo 2025 nella clinica Padeia di Roma dove era ricoverata. Come annunciato dai figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro ai giornalisti che si trovavano all’esterno della clinica, i funerali si terranno mercoledì 5 marzo alle ore 16 nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, mentre la camera ardente sarà strettamente privata, “questo è un momento che rimane nostro”

Proprio a proposito dei suoi funerali, in un’intervista a Vanity Fair, l’attrice aveva rivelato di aver fatto delle richieste ben precise ad una sua amica, che aveva incaricato di occuparsi dell’organizzazione. Alla domanda relativa all’importanza dell’amicizia in un periodo così delicato, la Giorgi aveva sottolineato quanto gli amici siano fondamentali, menzionando i nomi di alcune persone per lei speciali.

A questo punto, la rivelazione sul desiderio per il suo ultimo addio: “Ho poi un’amica molto spiritosa, che ridere! Ultimamente l’ho chiamata e le ho detto: senti, il funerale lo organizzi tu. Si chiama Nicoletta Ercole e le ho specificato: devi fare un servizio eccellente. Mi devi mettere la canzone Wish you were here dei Pink Floyd all’inizio e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum”

Nella stessa intervista, l’attrice ha ribadito come, nonostante tutto, l’ultimo periodo sia stato il più felice della sua vita: “E quando ti succede mai di ritrovarti al centro dell’amore della tua famiglia a settant’anni? Io non voglio tornare alla Giorgi di prima. Quest’anno siamo stati talmente uniti che mi è sembrato di recuperare tutto quello che altrimenti sarebbe andato perduto”.