Eglefino: tutte le proprietà e i benefici

L’eglefino, detto anche pesce asinello, è un pesce di acqua salata dalle carni tenere e polpose che vive sui fondali marini dell’Oceano Atlantico Nord Orientale.

Riconoscibile dalla presenza di una macchia nera sopra la pinna pettorale, l’eglefino è famoso per le sue carni di colore bianco e per essere parte fondamentale della tradizione culinaria del nord Europa. L’eglefino è infatti utilizzato nella preparazione del rinomato fish&chips all’inglese.

Il sapore dolce e delicato permette di combinarlo con tantissimi ingredienti e di realizzare tantissime ricette sfiziose. Elementi da non sottovalutare sono la facilità e la velocità della preparazione di questo prelibato pesce, apprezzatissimo anche dai bambini. Ma non è finita qui, perché l’eglefino presenta numerose proprietà nutrizionali.

Eglefino: perché mangiarlo?

Le proprietà nutrizionali dell’eglefino sono innumerevoli, proprietà che rendono questo pesce l’alimento ideale da integrare in una dieta sana ed equilibrata, in particolare se accompagnato con verdure e carboidrati integrali. Un alimento perfetto per chi ama variare la propria dieta e renderla allo stesso tempo equilibrata e gustosa. Scopriamo tutte le proprietà nutrizionali di questo pesce poco conosciuto in Italia, che potete gustare grazie a Findus.

Innanzitutto, i Fiori di Eglefino Findus sono ricchi di Omega 3 – 100g di Fiori di Eglefino Findus contengono 200mg di acidi grassi Omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) -, acidi grassi che contribuiscono al normale funzionamento del cuore e del cervello, oltre che a una vista normale. L’assunzione giornaliera di acidi grassi Omega 3 a lunga catena (EPA+DHA) è di 250mg.

I Fiori di Eglefino Findus sono inoltre ricchi di vitamine B12 e B6, fondamentali a ridurre stanchezza e fatica e nel contribuire a un normale metabolismo energetico.

Altri benefici nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vista sano, sono la presenza di iodio, di cui sono ricchi, elemento che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso, e di potassio, di cui sono un’ottima fonte, nutriente che contribuisce al normale funzionamento del sistema nervoso e muscolare. Oltre al selenio, nutriente che contribuisce al normale funzionamento della tiroide e del sistema immunitario.

Ma non è tutto, perché l’eglefino è anche un’importante fonte magra di proteine, in quanto povera di grassi (meno di 3 g di grassi per 100 g) e di grassi saturi (meno di 1,5 g per 100 g).

Questo pesce è dunque particolarmente indicato per chi ha maggior bisogno di nutrienti, in particolare proteine, ad esempio se siete incinte o state allattando.

Fondamentali per contribuire alla normale crescita e al mantenimento della massa muscolare, le proteine, di cui l’eglefino è ricco, sono necessarie, insieme al fosforo, per crescita e sviluppo delle ossa nei bambini. Infine, lo iodio contribuisce alla normale crescita dei bambini. Insomma, le sue proprietà nutrizionali lo rendono un ottimo alleato per le mamme!

Volete quindi preparare una cena gustosa, nutriente e al tempo stesso facile e veloce da cucinare? Non perdete l’occasione di provare i Fiori di Eglefino Findus, ideali da preparare in pochi minuti e apprezzati da grandi e piccini!