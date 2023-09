Ecografia morfologica: cos’è, quando si può fare e cosa ci mostra del bebè

L’ecografia morfologica è un tipo di ecografia ostetrica che fornisce un’opportunità unica per conoscere il bambino nel dettaglio e verificare lo stato di salute della gravidanza, ecco perché è uno dei momenti più attesi durante la gestazione

L’ecografia morfologica rappresenta uno dei momenti più emozionanti e attesi nel secondo trimestre della gravidanza – si esegue solitamente tra la 19° e la 21° settimana di gestazione – perché dà la possibilità di esaminare la forma e l’anatomia del bambino, si possono infatti osservare nel dettaglio le ossa, il cervello, il midollo spinale, i reni, l’addome e anche i lineamenti del viso del futuro nascituro.

Si tratta di un esame innocuo e indolore che viene eseguito a titolo gratuito su prescrizione medica presso uno dei centri del Sistema Sanitario Nazionale, ma può essere eseguito anche in ambulatori privati. Utile per controllare la salute e la crescita del nascituro, con l’ecografia morfologica si può monitorare la sua attività cardiaca, valutare le dimensioni di ossa e organi per escludere eventuali malformazioni (che tuttavia non possono essere escluse al 100% come non possono essere escluse eventuali anomalie genetiche).

L’importanza di questo tipo di ecografia risiede nella possibilità di una valutazione dettagliata dell’anatomia fetale e sulla ricerca di eventuali anomalie strutturali. Esistono inoltre computer che sono in grado di riprodurre immagini in tre dimensioni del bambino unendo i fotogrammi scattati alle diverse profondità, un’esperienza interattiva che è certamente utile per una panoramica dettagliata della salute e dello sviluppo del bambino.

Cosa mostra l’ecografia morfologica e la sua importanza

L’ecografia morfologica è un momento speciale in cui si può iniziare a conoscere il proprio piccolo in modo più approfondito. Si tratta dunque di una tappa importante nel corso della gestazione sia perché offre ai futuri genitori l’opportunità di connettersi emotivamente col proprio bambino sia perché consente anche di prendere decisioni informate in caso di anomalie fetali.

L’ecografia morfologica offre un’ampia gamma di informazioni preziose sulla salute e lo sviluppo del bambino verificando che tutti gli organi e le strutture del feto stiano avendo un corretto sviluppo. Questo include la valutazione del cervello, del cuore, dei polmoni, dello stomaco, dei reni e molto altro.

L’esame fornisce una visione dettagliata degli arti del feto permettendo di identificare eventuali anomalie strutturali nelle ossa o nei tessuti molli. Valuta inoltre il cordone ombelicale e il flusso sanguigno per assicurarsi che il bambino riceva la giusta quantità di nutrimento e ossigeno.

Durante l’ecografia il medico misura il cranio, l’addome e altri parametri per valutare la crescita fetale e identificare eventuali segnali di ritardo di crescita. Se lo si desidera, inoltre, si può rivelare il sesso del nascituro se la sua posizione consente di constatarlo.