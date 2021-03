Vuoi una pelle perfetta? Allora devi dormire bene

Oggi, venerdì 19 marzo, si celebra la Giornata mondiale del sonno. L’evento, annuale, è nato nel 2008 ed è organizzato dalla Commissione della Giornata mondiale del sonno della World Association of Sleep Medicine.Che dormire sia importante, per tantissimi aspetti della nostra vita, è ormai risaputo. Dormire bene infatti ci aiuta ad essere più produttivi durante tutta la giornata e sul lavoro.

Ma non solo. Perché una buona qualità del sonno ci assicura anche una pelle più bella. Chi dorme male, infatti, riscontra molto spesso diversi problemi, come occhiaie o occhi gonfi.

Dormire bene fa bene alla pelle

Quando si bene, quindi si ha un ciclo del sonno che dura dalle 7 alle 9 ore, la pelle ringrazia. Vediamo insieme perché e alcuni consigli da seguire per andare a letto con una pelle fresca e pronta per le ore della notte.

Cosa succede alla pelle durante la notte

La pelle, infatti, risente delle ore di sonno perse o di una notte passata tra incubi e problemi di varia natura. Infatti, quando non si dorme abbastanza, viene rilasciato l’ormone dello stress, il cortisolo, che può portare ad infiammazioni della pelle e portare a problematiche come acne e psoriasi.

Durante il sonno, è bene saperlo, il corpo rifornisce gli organi e i tessuti dei nutrimenti essenziali, rimuovendo i liquidi in eccesso e le tossine. Proprio per questo motivo chi dorme bene ha una bella pelle. Chi invece dorme meno ne risente e lo dimostra attraverso la pelle del viso, con borse sotto gli occhi, ma anche altre problematiche, come eczema e acne.

Ecco cosa succede alla pelle mentre si dorme

Durante le ore del sonno la nostra temperatura sale e, quindi, la pelle tende a seccarsi. Quindi, i dermatologi, per contrastare questo problema, consigliano di utilizzare una crema appositamente studiata per la notte, ad alta idratazione e che possa aiutare a prevenire la comparsa dell’acne.

Una buona notte di sonno, inoltre, aiuta a ridurre le borse sotto gli occhi, perché rilassa la pelle e ci aiuta a svegliarci alla mattina più freschi e rilassati.

I dermatologi, oltre ad una buona crema notte, consigliano anche di utilizzare prodotti anti età. Questo perché, mentre si dorme, la pelle riesce ad assorbire meglio i prodotti, solitamente a base di retinolo, che aiutano a mantenere la pelle del viso sempre bella, giovane ed elastica.

Quante ore si dovrebbe dormire a notte per avere una pelle perfetta

Gli esperti consigliano di andare a dormire tra le 21 e le 23. L’importante, comunque, è dormire almeno 7 ore a notte. A queste, inoltre, vanno aggiunti 15 minuti per addormentarsi e per abituare il corpo al ritmo giusto. Così, una volta che il corpo si sarà abituato ai vostri orari, non avrete problemi ad addormentarvi e la vostra pelle vi ringrazierà.

Consigli da seguire prima di andare a letto

Oltre a dormire, come detto, tra le 7 e le 9 ore, gli esperti consigliano di lavare sempre il viso e il collo con un buon detergente delicato prima di andare a letto. Questo è importante perché vi aiuterà a rimuovere lo sporco e tutti i prodotti utilizzati durante il giorno.

Ovviamente, è importante seguire anche una corretta skincare routine serale. Come detto, oltre ad utilizzare una crema notte specifica, potete scegliere anche altri prodotti, come un balsamo labbra e un prodotto per il contorno occhi. Questi prodotti, come suggerito dagli esperti, andrebbero applicati almeno 15-20 minuti prima di andare a dormire. Seguendo questo consiglio riuscirete così ad avere una pelle idratata e i prodotti verranno assorbiti dalla pelle e non dal vostro cuscino.