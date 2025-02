È successo nel bel mezzo della diretta di Sanremo 2025: c’entra Amadeus

Il Festival di Sanremo targato Carlo Conti sta ottenendo un successo importante e da molti inaspettato. In pochi, prima della partenza, avrebbero pensato che gli ascolti dell’attuale edizione della kermesse potessero addirittura superare quelli ottenuti da Amadeus, tenendo però presente del nuovo sistema di rilevazione (che include i dispositivi non televisivi come tablet e smartphone).

Per il suo quarto festival, Conti ha scelto la cifra della misura, riducendo notevolmente il tempo dedicato all’intrattenimento e dando più spazio alla musica. Una scelta che, guardando lo share, si può considerare più che azzeccata, ma sui social non tutti sembrano esserne convinti. Nel corso della terza serata del festival, svoltasi giovedì 13 febbraio, è accaduto qualcosa di particolare sul profilo Instagram di Amadeus.

Sanremo 2025, cosa è successo sui social durante la serata: tutti sul profilo di Amadeus

Carlo Conti lo aveva detto prima dell’inizio della 75esima edizione del Festival e così è stato. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025 voleva che il sound fosse l’assoluto protagonista della manifestazione. Ampio spazio, quindi, alla musica e poco al resto: non a caso, quest’anno le serate sanremesi durano molto meno rispetto a quelle delle edizioni precedenti. Una scelta gradita da molti, ma non da tutti. C’è chi sente la mancanza di Amadeus e non ha nessuna intenzione di nasconderlo.

Già nei giorni antecedenti l’inizio del Festival, in molti avevano manifestato la loro tristezza nel non rivedere Amadeus sul palco dell’Ariston, dopo cinque edizioni brillanti. Il ‘caos’, però, si è scatenato particolarmente durante la terza serata dell’attuale edizione del Festival, quella che si è svolta giovedì 13 febbraio. Tantissimi telespettatori, proprio nel bel mezzo della puntata, si sono riversati sul canale social ufficiale di Amadeus per lasciare un commento.

“Sanremo non è più Sanremo”, si legge in uno dei numerosi commenti apparsi sotto l’ultimo post Instagram condiviso dal conduttore (relativo alla sua recente partecipazione a C’è Posta per te). In tanti si sono mostrati più che nostalgici nei confronti della conduzione di Amadeus, ritenuta più energica ed emozionante. Conduzione che, nei prossimi anni, potrebbe anche ritornare.

In sala stampa, a Sanremo, l’inviato di Striscia La Notizia Enrico Lucci apre la parentesi ‘Amadeus’ chiedendo cosa accadrebbe se il conduttore volesse tornare in Rai in futuro. Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, ha risposto così: “Le porte sarebbero apertissime, non dimentichiamo il passato in nessun modo, Amadeus è stato un artista straordinario, lo è ancora oggi”.