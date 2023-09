È questo l’alimento più grasso al mondo: la classifica inaspettata

Nessuno si sarebbe mai immaginato qual è l’alimento più grasso in assoluto, la classifica dei primi cinque.

Negli ultimi tempi c’è molta attenzione all’alimentazione e alla forma fisica, per questo sapere quale sia l’alimento più grasso in assoluto può tornare utile nel caso in cui si voglia seguire una dieta equilibrata.

E’ davvero inimmaginabile chi conquista il primo posto della classifica degli alimenti più bassi, bisogna davvero fare attenzione a come lo si consuma.

L’alimento più grasso al mondo: la classifica

A spiegare in un video – pubblicato in fondo all’articolo – la classifica dei cinque alimenti più grassi che ci sono è stato il nutrizionista Angelo Verde con un video su Tik Tok, che ha ottenuto subito molti like e commenti.

Ebbene l’alimento più grasso in assoluto al mondo è l’olio, anche quello dell’oliva, che ha praticamente 99,9 % di grassi su 100 grammi di prodotti. E’ però ricchissimo di vitamina E che è un vero antiossidante e non ha colesterolo, inoltre grazie alla sua composizione è in grado di aumentare quello buono e diminuire quello cattivo.

Il nutrizionista invita a fare attenzione perché un cucchiaio di olio ha le stesse calorie di 30 grammi di pasta. Dunque un giro d’olio abbondante in padella, cosa che spesso si fa per cucinare, supera anche le 400 calorie. Al quinto posto si trova il cocco che ha 35 grammi di grassi in 100 grammi di prodotti. Si tratta di tutti grassi saturi che fanno aumentare il colesterolo cattivo. Proprio per questo è il peggior frutto per eccellenza.

Al quarto posto c’è la salsiccia di maiale con 47 grammi di grassi in 100 grammi di prodotto, inoltre è una carne rossa trasformata quindi va consumata poco. Al terzo posto c’è tutta la frutta secca, nello specifico le noci pecan hanno 71 grammi di grassi in 100 grammi di prodotto. Sono però assenti quasi del tutto i grassi saturi e sono ricchi di omega 6 e potassio, alleato per tenere sotto controllo la pressione sanguigna.

Al secondo posto c’è il burro, che ha 83 grammi di grassi in 100 grammi di prodotto, per la maggior parte si tratta di grassi saturi. Va detto che però è ricco di vitamina a, fondamentale per il sistema immunitario. E al primo posto, come abbiamo visto, c’è l’olio. Ora è chiaro che non bisogna eliminare questi alimenti dalla dieta, anche perché tutti hanno anche proprietà nutritive importanti. Come per ogni cosa, però, non bisogna esagerare nel consumarli e fare attenzione a come si usano.