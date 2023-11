È meglio mangiare la frutta con la buccia o senza? Ecco la risposta definitiva della scienza

Molte persone sono restie a mangiare la buccia della frutta. Ecco come bisognerebbe comportarsi davvero secondo gli esperti del settore.

La frutta è fondamentale per la salute degli esseri umani. Gli esperti consigliano di consumarla più volte al giorno perché, grazie alle sue numerose proprietà, limita il rischio di andare incontro a malattie pericolose. La scelta è davvero vasta, ma le persone continuano a nutrire diversi dubbi. Il principale riguarda la presenza o l’assenza della buccia.

C’è chi sostiene che la maggior parte dei nutrienti si trovi proprio qui e chi, al contrario, ritiene che mangiarla possa comportare un rischio. Finalmente, i medici sono riusciti a trovare la risposta definitiva. In questo modo, si potranno sfruttare tutte le potenzialità della frutta, senza alcun limite.

Frutta con buccia o senza? Arriva la risposta definitiva degli esperti

È quasi impossibile resistere alla bontà della frutta. Rappresenta una merenda perfetta per adulti e bambini. Può essere consumata anche a colazione o dopo i pasti. Sicuramente, costituisce un’alternativa molto più salutare a snack e merendine varie. La maggior parte di essa è dotata di buccia. Alcuni individui preferiscono toglierla sempre perché temono di andare incontro a spiacevoli problemi di salute. Altri soggetti, al contrario, non la eliminerebbero per nessun motivo al mondo.

Medici e nutrizionisti hanno raccolto molte informazioni sul caso. L’obiettivo, ovviamente, era quello di mettere un punto definitivo alle varie teorie. Alla fine, è emerso che la buccia contiene sostanze fondamentale per il benessere psico-fisico. Al suo interno, ci sono vitamine, antiossidanti e fibre solubili. Queste ultime sono in grado di facilitare il transito intestinale e di abbassare il livello di zuccheri nel sangue.

La buccia, quindi, è decisamente raccomandata. Al giorno d’oggi, però, per preservare il raccolto dai parassiti, vengono utilizzati tanti pesticidi. Non fa bene entrare in contatto con essi. Per questo motivo, si consiglia di lavare molto bene la frutta. In commercio, ci sono anche alcuni prodotti specifici per igienizzarla e pulirla in profondità. Inoltre, si può optare per prodotti biologici che dovrebbero esserne privi.

La buccia è controindicata per alcuni soggetti. Se si soffre di diarrea o di malattie infiammatorie croniche intestinali sarebbe meglio evitarla. Essa, infatti, è in grado di accentuare tali problemi. Anche chi ha problemi di assorbimento e di colon irritabile dovrebbe stargli alla larga. In caso di dubbi o di patologie specifiche è sempre meglio fare riferimento al proprio medico di fiducia per evitare di cadere in errore.