Nel gennaio 2020, una meravigliosa Gigi Hadid (incinta di pochissimi mesi) sfilava sulla passerella di Jacquemus durante la Paris Fashion Week per con un abito di lino semplice ma assolutamente sexy. Se ve ne siete innamorate e ne cercate una versione low cost sappiate che esiste ed è di Zara.

Saudade è un vestito in lino e cotone in colore naturale che cade come un drappo sul corpo: ricorda quasi una statua classica per il suo modo di scivolare e la totale assenza di decori o colori.

A renderlo contemporaneo ci pensano le spalline sottilissime di memoria anni ’90, la schiena scoperta e lo spacco laterale. Insomma: l’abito perfetto per le sere d’estate.

Leggi anche Demi Moore festeggia il compleanno di Bruce Willis con un look super casual

Foto Getty Images | Estrop

Saudade di Jacquemus: ecco la versione di Zara

Il prezzo di Saudade di Jacquemus? 675 € (sul sito MyTheresa). Se il vostro budget è ridotto ma non volete comunque rinunciare a sentirvi delle dee greche in riva al mare, abbiamo trovato una soluzione.

Infatti, Zara propone un abito in misto lino molto sensuale ed elegante proprio come quello dello stilista francese.

Foto | Zara

Meno drappeggiato e più lineare, e in una tonalità di bianco più pura, ha la medesima lunghezza, lo spacco laterale e le spalline sottilissime, che si intrecciano sulla schiena. A renderlo ancora più interessante il prezzo: 39,95 € (sul sito di Zara).

Molto versatile, basta un paio di scarpe per cambiarne l’allure: sandali flat per un look più casual e da giorno, alla schiava e con tacco per indossarlo a una cena romantica o a una serata elegante. Una pochette da portare a mano sui toni dell’argento è l’accessorio ideale.