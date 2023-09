Due fratelli si accoppiano e nascono loro: lo strano caso della famiglia Whittaker che ha sconvolto l’America

Lo strano caso della famiglia Whittaker che ha sconvolto l’America, due fratelli si accoppiano e nascono una serie di figli.

Nella remota regione della Virginia occidentale, lontano dalle luci della città e dal frastuono della civiltà, vive una famiglia che ha attirato l’attenzione del mondo intero. Betty, Lorraine, Ray e Timmy Whittaker, quattro nomi che sono diventati famosi in tutto il mondo, ma non per le ragioni che si potrebbero immaginare. La loro storia è un racconto di rapporti tra fratelli e malformazioni genetiche che ha suscitato tanto interesse quanto preoccupazione.

La famiglia Whittaker e la loro storia

La famiglia più incestuosa d’America è diventata famosa grazie al fotografo Mark Laita nel 2004, quando ha varcato la soglia della loro casa a Odd, in Virginia. Un secondo incontro è avvenuto nel 2020, ma le loro vite non erano poi cambiate molto dalla prima volta. La storia dei Whittaker ha radici profonde che risalgono al 1887, quando due cugini, figli di due fratelli gemelli identici, hanno iniziato una discendenza che avrebbe portato a ben 15 figli. Purtroppo, questi bambini sono nati con terribili malformazioni genetiche che hanno influito sulla loro qualità di vita e sulla loro capacità di comunicare.

Secondo Mark Laita, i membri della famiglia Whittaker si comportano spesso in modo animalesco, emettendo grugniti e allontanandosi dalle persone che cercano di avvicinarli. Laita stesso ha raccontato di essere stato affrontato dai vicini, che abitano attorno alla famiglia, armati di fucili durante il suo primo incontro nel 2004. Questi vicini sono determinati a proteggere i Whittaker dall’essere derisi e dallo sguardo indiscreto del mondo esterno.

I Whittaker non hanno mai fatto del male a nessuno e non cercano di nascondersi. La loro vita è stata segnata da un destino crudele, esposti a un rischio significativamente più alto di malattie mortali, il che ha causato la perdita di alcuni di loro in età prematura.

La famiglia Whittaker trascorre gran parte delle loro giornate sulla veranda di casa, dove comunicano attraverso grugniti e gesti. Nonostante possa sembrare incomprensibile per gli estranei, chi conosce meglio la famiglia afferma di poter comprendere il loro linguaggio unico. Se qualcosa non li soddisfa, iniziano a urlare con enfasi per farlo notare.

Il documentario della famiglia secondo Mark Laita

La storia dei Whittaker è emersa per la prima volta grazie a Mark Laita, il quale ha documentato la loro vita in un libro fotografico e in una serie di video. Nel 2020, ha realizzato un documentario video che ha raggiunto 32 milioni di visualizzazioni, che ha trasformato i Whittaker rendendo la loro storia famosa in tutti gli Stati Uniti. Tuttavia, alcune persone ritengono che la loro storia sia stata sfruttata per trarne guadagno.

Ma chi sono veramente? Di origine britannica, vivono in una baracca isolata in Virginia e lavorano nella fattoria del padre. La famiglia Whittaker è composta da Ray, Lorraine, Timmy (l’unico cugino), Freddie e una sorella senza nome. Purtroppo, Freddie è morto per un attacco di cuore molti anni fa, lasciando un vuoto nella famiglia.

Quando Mark Laita li ha incontrati, alcuni membri della famiglia si esprimevano solo attraverso grugniti, mentre altri non avevano mai frequentato la scuola. Molte delle loro malformazioni fisiche e mentali sono senza spiegazione, si è ipotizzato che la consanguineità sia stata determinante. I genitori dei Whittaker erano cugini o, addirittura, si sospetta che fossero fratello e sorella, anche se non esistono prove definitive per confermare la teoria.

La fama della famiglia Whittaker ha portato molti giornalisti a raccontare la loro storia. Nonostante le controversie, Mark Laita è tornato a visitare la famiglia nel 2022 e ha realizzato un altro video per aggiornare il mondo sulla loro situazione. Ha aperto anche due sottoscrizioni su GoFundMe per aiutare la famiglia a migliorare le loro condizioni di vita.