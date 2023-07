Drusilla Gucci, racconta la sua più grande passione: il suo outfit perfetto la rende ancora più bella

La scrittrice e influencer ci rende partecipi delle sue passioni con un post su Instagram, sfoggiando un look perfetto.

Drusilla Gucci nasce a Firenze il 2 aprile 1994. Attualmente è una modella, influencer, scrittrice e imprenditrice italiana. Sua madre è Stefania Gucci, mentre suo padre è Uberto Gucci. Questo fa di lei la pronipote di Guccio Gucci, fondatore della famosissima casa di moda. Dopo il diploma scientifico inizia a studiare all’Università degli studi di Firenze, precisamente alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e si laurea nel 2020.

In seguito si dedica ad un master per la progettazione dei giardini, decidendo allo stesso tempo di provare a buttarsi nel mondo dello spettacolo iniziando come modella. Partecipa all’Isola dei famosi nel 2021 come concorrente e nello stesso periodo prende parte a Domenica Live. Nel 2022 appare come ospite nel programma Oggi è un altro giorno e nello stesso anno entra ne La pupa e il secchione.

In questo periodo si occupa anche di scrivere pubblicando vari romanzi. La ragazza, oltre alla televisione, sui social mostra spesso le tantissime passioni che ama condividere con i suoi fan. Nel suo recente post su Instagram vediamo Drusilla posare con un cavallo dal manto marrone e una macchia bianca sul volto.

La passione più grande per Drusilla Gucci

Nello scatto Drusilla ha un sorriso incantevole e un look mozzafiato, sembra una vera e propria cowgirl. La ragazza ha espresso tante volte il suo amore per i cavalli e la natura ed è un’abile cavallerizza. Infatti ha iniziato a montare a cavallo dall’età di 6 anni come da lei raccontato. Ha cominciato prestissimo con questa sua passione e da allora non ha mai smesso.

Oggi per lei è ormai una routine: senza i suoi cavalli non potrebbe stare. Racconta di come questi animali siano riusciti a renderle la vita migliore, infatti grazie al loro silenzio e il loro cuore generoso riescono a trasmettere molto di più rispetto a tante persone che ci circondano. Si dice che i cavalli insegnino, a chi riesce a capirli, a cavalcarli nel modo corretto.

In realtà questi animali riescono a dare lezioni ancora più grandi, legate alla fiducia, al rispetto e alla tenacia. È questo il pensiero dell’influencer sui suoi meravigliosi amici a quattro zampe. Nel post ha fatto anche riferimento a Time, il suo cavallo, dicendo che le ha insegnato a cadere per potersi rialzare ancora più forti di prima.

Oltre all’amore per gli animali ha dimostrato la sua passione per la moda. Nella foto la vediamo con un top blu in jeans e un cappello da vera texana. Continuiamo a seguire gli aggiornamenti di Drusilla Gucci per scoprire cos’altro ci saprà offrire in futuro, tramite la sua bellezza, tenacia e intelligenza.