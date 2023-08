Dove vive Lorella Cuccarini: casa con immenso giardino

Lorella Cuccarini vive in una casa da sogno, ed è stata proprio lei a mostrarne qualche scatto sui social: ecco la sua bellissima abitazione.

La showgirl è sicuramente una delle più amate del mondo dello spettacolo, proprio perché ha saputo già dall’inizio attirare l’attenzione del grande pubblico. Lo ha fatto con la sua personalità e con il suo talento, grazie a cui è riuscita ad entrare appieno nel panorama televisivo italiano. Numerosi sono stati i suoi progetti lavorativi e, tra i più recenti, spiccano quelli de La Vita in Diretta e di Amici, dove ha preso parte in qualità di insegnante.

Molti fan si chiedono spesso dove viva la Cuccarini, e sono stati in tanti a notare qualche fotografia della sua abitazione sui suoi profili social.

La casa da sogno di Lorella Cuccarini: ecco dove abita

Sempre più attiva sui social, la ballerina e cantante pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività lavorativa. Il suo account Instagram vanta infatti la presenza di più di 644 mila followers, che la seguono sempre con molto affetto e che la supportano ad ogni occasione. Stanno così circolando in rete alcuni scatti della sua casa di Roma. Si tratta di una villa sviluppata su tre livelli e circondata da un enorme giardino, dove camminano spesso i suoi animali domestici.

C’è infatti da dire che Lorella ama molto i suoi amici a quattro zampe e che ne ha due: il gatto si chiama infatti Miura per cui è stata allestita un’area gioco con una colonna tiragraffi e un tappeto verde; il suo cane si chiama invece Percy. Grazie alla zona in cui si trova la dimora – che è molto tranquilla – la showgirl riesce sempre a ritagliarsi un po’ di tempo libero per sé stessa e a rilassarsi in compagnia della sua famiglia. Non possono infatti mancare alberi, cespugli, prati e fiori che le danno tantissime emozioni.

Al suo interno, ci sono invece degli arredi molto comodi e dei rivestimenti di legno che si possono scorgere sia sul pavimento che sul soffitto. Ad attirare l’attenzione sono inoltre state le grandi vetrate, che danno la possibilità di riempire tutta la casa di luce naturale e di trasformarla in un ambiente molto luminoso. E’ infine immancabile la palestra domestica, che presenta una vista panoramica mozzafiato e che si affaccia proprio sul giardino della showgirl. C’è intanto molta attesa per i suoi progetti lavorativi, che porteranno non poche sorprese nelle case degli italiani.