Dove si respira meglio, al mare o in montagna?

Al mare o in montagna, qual è il luogo in cui si respira meglio? Ecco la risposta che forse non ti aspettavi!

Due mete sorprendenti in cui poter trascorrere le vacanze, scegliere tra il mare e la montagna talvolta può essere molto difficile. C’è chi preferisce di gran lunga il mare, chi invece non può vivere lontano dalla montagna.

Sicuramente anche tu ti sarai chiesto dove si respira meglio, se al mare o in montagna. La risposta è molto semplice. Scopriamola insieme!

Respirare in montagna o al mare, qual è il posto migliore?

Entrare a contatto con la natura non può che essere benefico per l’essere umano. Sia la montagna che il mare hanno i loro vantaggi, seppur diversi, ecco perché è importante poter trascorrere del tempo sia in un posto che nell’altro.

Oltre a far bene all’organismo a livello mentale, i due posti sono ottimi anche per il benessere fisico. Il mare ha i suoi vantaggi, ad esempio qui è possibile vare il pieno di vitamina D, sostanza importantissima per la salute delle ossa e della pelle.

Inoltre, e qui rispondiamo in parte alla domanda, l’aria di mare ha i suoi effetti benefici sul sistema respiratorio: lo iodio è un elemento importantissimo per mantenere in salute i bronchi e i polmoni, è anche in grado di liberare il naso da un muco persistente.

Fondamentale aggiungere quanto il mare sia una meta importantissima per chi soffre di allergia da pollini, qui è possibile stare meglio in quanto la produzione di pollini è ridotta anche grazie alla brezza marina che “ripulisce” l’aria circostante.

Diverso il discorso della montagna, ma comunque benefico per l’organismo. Una volta arrivata in montagna non potrai fare altro che respirare aria pura, per nulla inquinata e più che positiva per il corpo e per la mente. Trattandosi di un posto di montagna sicuramente avrai a che fare con un caldo meno intenso e afoso, rispetto al mare o alla città.

Di conseguenza l’aria fresca può diventare molto utile per i per chi soffre di problemi respiratori, anche se nel caso di soggetti a rischio è importante non superare tot metri di altitudine, in quanto più si sale, più la quantità di ossigeno diminuisce.

Anche l’aria di montagna aiuta a star bene, specialmente perché molto pulita e priva di smog. A quanto pare, quindi, va bene sia trascorrere le vacanze in montagna che al mare, anche se, per chi soffre di sinusite cronica potrebbe trovare maggiori benefici al mare. Trascorrere del tempo in mezzo alla natura, mare o montagna che sia, è sicuramente un’esperienza da non sottovalutare!