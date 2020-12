Ci sono stati giorni in cui comprare mascherine efficaci era impresa assai ardua. Oggi acquistare le mascherine è invece molto più semplice, l’offerta si è moltiplicata e c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Qui vi proponiamo qualche soluzione a portata di mano o di click!

Dove comprare le mascherine: farmacie, tabacchi e casalinghi

Probabilmente la farmacia sotto casa o il sale e tabacchi all’angolo sono provvisti di mascherine a prezzi davvero economici. Puntate gli occhi sull’esterno, dove spesso affiggono cartelli o piccoli manifesti con la tipologia di mascherine lì presenti. Almeno così eviterete di fare la coda inutilmente. Nella maggior parte dei casi troverete mascherine chirurgiche molto economiche. Da non sottovalutare anche i negozi di casalinghi, che presentano vasta scelta.

Dove comprare le mascherine, la scelta solidale

Comprare le mascherine può anche diventare un scelta solidale quando serve a finanziare dei progetti sociali. Moltissime onlus o associazioni in Italia e all’estero mettono a disposizione le mascherine da loro prodotte in cambio di una donazione in denaro volta a sostenere il loro progetto. Una scelta consapevole e utile, e può esserlo ancora di più se i tessuti con cui sono realizzate le mascherine sono sostenibili e non inquinanti, in linea con l’attuale maggiore interesse verso il nostro pianeta. Ricordate: “Non esiste un pianeta B”.

Le mascherine da acquistare online su Etsy

Se cercate una mascherina fatta da artigiani, lavabile e riutilizzabile, potete curiosare su tantissimi shop online, come Etsy, pensato proprio per i piccoli marchi artigianali di tutto il mondo. Molti di essi si sono ritrovati a dover modificare la loro produzione, passando dalle normali collezioni alla realizzazione di mascherine, diventate improvvisamente un bene altamente richiesto. In cotone, viscosa, neoprene, i materiali disponibili per le mascherine in vendita sono i più disparati, per non parlare delle stampe, colori e fantasie. Un vero e proprio arcobaleno tutto per voi.