Spiagge paradisiache economiche, natura incontaminata e luoghi incantati a pochi passi dall’Italia, ecco dove andare in vacanza in Albania

Fuori dalle rotte più battute ma facilissima da raggiungere dall’Italia c’è l’Albania, vi sveliamo dove andare in vacanza per un soggiorno indimenticabile.

È tempo di vacanze estive, siamo nel bel mezzo della stagione e non c’è tempo da perdere, anzi, bisogna fare in fretta ma per una partenza last minute si può scegliere un poco vicino all’Italia, se poi volete anche risparmiare perché il budget è ridotto noi abbiamo una proposta da farvi, andiamo a vedere dove andare in vacanza in Albania.

Che sia una vacanza al mare o all’insegna dell’avventura, che amiate le città d’arte e storiche o la natura selvaggia, in Albania ci sono tanti itinerari per tutti i gusti e per tutte le tasche, tra mete per i giovani e luoghi più adatti a tutta la famiglia, bambini compresi, il Paese che si affaccia sul Mar Adriatico e anche sul Mar Ionio ha tantissimo da offrire.

Dove andare in vacanza in Albania al mare

L’Albania offre spiagge bellissime caratterizzate da mare cristallino e spiagge variegate composte sia da sabbia dorata, che ritroviamo soprattutto nella zona nord bagnata dal Mar Adriatico, sia calette rocciose che sono presenti nella zona sud bagnata dal Mar Ionio.

Se volete andare in vacanza in Albania al mare con la famiglia e i bambini vi suggeriamo quindi la costa a Nord, se invece amate la natura più selvaggia la costa a sud saprà affascinarvi con paesaggi davvero meravigliosi che vi sorprenderanno.

Anche se non è tra le mete più suggerite, i turisti di tutto il mondo stanno cominciando a scoprire le bellezze delle spiagge albanesi che a ben vedere sono spettacolari, le possiamo tranquillamente inserire tra le spiagge più belle in Europa. Ma dove andare di preciso per trascorrere una vacanza rilassante a contatto con la natura?

Ksamil è senza dubbio una delle mete da segnare in agenda, ha spiagge che sembrano quelle dei Caraibi con un mare turchese che vi farà dimenticare in fretta di tutto lo stress patito in città a lavorare. Vicino c’è Saranda, dove gli amanti della movida possono trovare varie alternative per svagarsi.

Secondo alcuni il mare di Dhermi è il più bello di tutta l’Albania, di certo è limpido e di un colore blu profondo e la natura si esprime al meglio dato che la spiaggia è circondata dalle montagne che stanno lì come a proteggerla. Anche il villaggio merita una visita con le sue casette basse caratteristiche.

Anche Himara ha spiagge bellissime, è una vera e propria perla della riviera albanese con un mare limpidissimo, uno dei posti gettonati è di certo Gjipe Beach, un po’ selvaggia, un vero angolo di paradiso.

Insomma, per le vacanze al mare economiche un giretto in Albania potete organizzarlo anche in pochi giorni!