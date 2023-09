Dormire bene insieme è essenziale per la salute della coppia: a cosa fare attenzione, il parere degli esperti

Se due persone dormono bene insieme, la salute della coppia è salva. Ecco a cosa fare attenzione secondo gli esperti.

Dormire bene è davvero importante: serve per ricaricare le energie dopo una giornata stancante e per poter ripartire alla grande l’indomani con nuove incombenze da sbrigare fra lavoro, bambini da portare a scuola, spesa da fare o faccende domestiche. Quando si dorme in coppia, però, non tutto può essere paradisiaco come si può immaginare e da essere un’esperienza piacevole, il sonno può diventare un incubo.

Anche per due persone che stanno insieme da molto tempo, un aspetto fondamentale e cruciale che denota la salute della coppia, è come si dorme insieme. Se le due persone dormono bene insieme, la coppia è salva. Secondo gli esperti bisogna fare attenzione a diversi aspetti e migliorare alcune abitudini per dormire bene insieme e continuare a farlo per molti altri anni ancora.

A cosa fare attenzione quando una coppia dorme insieme: il parere degli esperti

Stare accanto al partner porta l’organismo a produrre ossitocina, l’ormone dell’amore, che può contribuire ad avvicinare le due persone e a calmare il sonno. Ma a volte dormire insieme può non essere così piacevole e far risvegliare l’indomani la coppia irritata e stanca. Il partner si muove troppo, ruba le coperte, russa: questi sono alcuni aspetti che possono peggiorare la qualità del sonno. Anche per dormire bene insieme ci vuole affinità e correggere qualche tiro è importante.

Che siano le prime volte che si dorme insieme o che succeda da tanti anni, un nemico della coppia è la tecnologia. Quando si sta in camera da letto, è meglio tenere i dispositivi tecnologici spenti. Un partner potrebbe risentire del comportamento dell’altro di snobbarlo per vedere le notifiche che appaiono sul suo smartphone. Fra l’altro questa è un’abitudine sbagliata a prescindere perché usare il telefono al buio fa dilatare le pupille e fa entrare più luce diretta, che sballa il ritmo circadiano che ha un effetto negativo sulla produzione di melatonina. Questo vuol dire meno sonno per se stessi e per il partner.

È molto importante scegliere il giusto materasso per dormire insieme: che sia abbastanza grande e che attutisca gli urti in modo che non ci si svegli al minimo movimento dell’altra persona. Quanto è irritante dormire senza coperte perché il partner l’ha “tirata” tutta dalla sua parte? Per ovviare a questo problema (pretesto di molte liti), meglio usare due coperte separate. Fare sesso, anche solo una sveltita prima di dormire, è molto salutare per la coppia: secondo uno studio pubblicato su CQUniversity, farlo prima di dormire, migliora il sonno perché vengono rilasciate endorfine e dopamina, che aiutano a ridurre lo stress e a calmare il corpo.

E poi, quanto è bello addormentarsi fra le braccia della persona che si ama dopo aver fatto l’amore con lui/lei? Questo sicuramente rafforza il rapporto. Infine, è consigliabile andare a letto nello stesso momento così da potersi addormentare e svegliare insieme. Per intimità è meglio avere gli stessi orari: alcune ricerche hanno evidenziato che il partner che va a letto più tardi, potrebbe disturbare l’altra persona che sta già dormendo facendo dei movimenti mentre si corica o accendendo le luci per raggiungere il letto. Seguendo i consigli degli esperti la vita di coppia è salva, almeno sotto le coperte!