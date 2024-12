Le 5 donne più belle del mondo sono proprio loro

Fare una classifica delle donne più belle del mondo non è affatto una cosa semplice. Di donne stupende al mondo ce ne sono davvero molte, ma quali sono quelle che meritano a tutti gli effetti di entrare nella classifica delle più belle?

Per rispondere a questa domanda ecco cosa dice il web per quanto riguarda le donne più belle, una classifica basata ovviamente sulle celebrità che fanno parte del mondo dello spettacolo.

Le donne più belle del mondo sono proprio loro

Quali sono le donne del momento più belle del mondo? Secondo i media sono proprio loro le celebrità dall’aspetto incantevole, elegante e raffinato.

Blake Lively

Di un’eleganza e di una raffinatezza unica, Blake Lively ha raggiunto il successo grazie alla serie televisiva Gossip Girl e ancora oggi è una delle celebrità più amate in assoluto. La sua incredibile bellezza non passa di certo inosservata, impossibile non vederla nella classifica tra le donne più belle del mondo.

Angelina Jolie

In una classifica delle donne più belle non poteva di certo mancare anche la nostra Angelina Jolie, che con il suo aspetto da femme fatale ed il suo sguardo magnetico, entra a pieni diritti della nostra top five delle donne più belle!

Monica Bellucci

Dalla carica sensuale davvero invidiabile, anche Monica Bellucci conquista un posto tra le donne più belle del momento. Ex modella e attrice attuale, è senza dubbio una delle donne più belle.

Margot Robbie

Conosciuta per aver interpretato diversi ruoli nel mondo cinematografico, tra cui Barbie, la meravigliosa Margot Robbie rientra anche nella classifica delle donne più belle del mondo stilata dal Dr. Julian De Silva con tecniche di mappatura computerizzata.

Zendaya

Dalla bellezza mozzafiato, nella classifica della top five impossibile non citare anche lei, Zendaya. L’attrice statunitense ha iniziato la carriera prima come modella, poi come ballerina e grazie a Disney Channel ha intrapreso la carriera da attrice che le porta ancora oggi grandi soddisfazioni.

Non perdere i look più belli di Zendaya sfoggiati negli ultimi anni!